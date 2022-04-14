梅姬狂襲菲律賓121死！民眾被沖入海逾百失蹤　市長：生還可能性小

▲颱風梅姬侵襲菲律賓，並在當地造成多起大規模山體滑坡意外。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

颱風梅姬（Megi，又稱Agaton）10日登陸菲律賓後，為雷伊泰省（Leyte）帶來了嚴重災害，人口最多的阿布約（Abuyog）和貝貝（Baybay）市都出現了大規模的山體滑坡，導致大量民宅與農、漁業社區被摧毀，全國至少121人喪命。梅姬帶來的連日暴雨，也讓不少災民流離失所，至今已有數萬人被迫遷入疏散中心，另有逾百人失蹤。

▲阿布約市有大量房屋和居民被沖進大海，市長承認，這些失蹤人士生還的可能性很小。（圖／路透）

綜合外媒報導，雷伊泰是一個風暴災害頻發的地區。在梅姬10日登陸菲律賓後，阿布約市的沿海村莊皮拉爾（Pilar）就發生了嚴重的山體滑坡災難，土石流淹沒大量民宅，也有房屋和居民被沖進大海，造成至少31人死亡、約150人失蹤。市長特拉亞（Lemuel Traya）坦言，「這些失蹤人士生還的可能性很小。」

▲救援部隊緊急展開搜救行動。（圖／路透）

另一方面，警方已在貝貝市尋獲81具屍體，當地還有數十人受傷、至少117人失蹤。另外，薩馬省（Samar）的Motiong有一名74歲男子在風暴中溺水身亡，宿霧（Cebu）也出現了2名受害者，而東內格羅省（Negros Oriental）、金達沃省（Davao de Oro）和納卯區（Davao）共有6人死亡。

▲這場風暴已造成數萬人流離失所。（圖／路透）

梅姬連日帶來的暴雨也沖毀了不少民宅，導致數萬災民流離失所，被迫遷入疏散中心。菲律賓是全球最容易受氣候變化影響的國家之一。隨著氣候變遷、全球暖化問題愈發嚴重，當地平均每年會受到20次風暴的襲擊。4個月前，一場超級颱風襲擊了這個國家，造成400多人死亡，數十萬人無家可歸。