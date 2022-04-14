計程車8年開80萬公里！男子報廢前「磕頭道別」：謝謝養活一家人

▲男子對著車子磕頭。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

車子對許多人來說是第二生命，尤其若是謀生工具，意義更是非凡。大陸河南有網友分享一段影片，畫面中一名男子下車，走到車前跪下，連磕了好幾個頭，背後原因讓人動容。

從照片可以看到，一名男子從紅色轎車的駕駛座下車，接著走到車前，站了一會後突然跪下，磕頭至少3次。原來，該名男子的職業是計程車司機，之所以下跪磕頭，是因為車子將在隔天被報廢，他懷著一份感恩的心，以這樣的方式告別。

▲男子打開車門下車。（圖／翻攝自網易新聞）

男子表示，這輛計程車陪伴他已經有7、8年了，總共開了80多萬公里，期間他沒有一次把車丟在路上。當時他在車上坐了很久很久，回憶過去的點點滴滴，感恩這輛車，讓他賺錢養活了一家人。

▲男子站在車前許久。（圖／翻攝自網易新聞）

畫面在網路瘋傳，網友看完紛紛大讚，「重感情，可以做兄弟」、「只有開車的人才懂司機對車的敬畏」、「一直覺得萬物都是有靈魂的，開了這麼多年，始終懷著敬畏與愛護之心」、「看哭了…哎，這個車不僅僅養活一家人啊，帶他平安了幾十年，和他的乘客，我理解那種心情」、「日久生情，那也是你家庭的一部份」、「我的車開了12年了，捨不得換，真的是有感情了…」。

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