俄又有指揮官陣亡！累計40高階軍官喪命　烏稱俄損失近2萬兵力

▲俄軍指揮官梅佐夫中校傳命喪戰場。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第50天，烏克蘭宣稱俄軍損失兵力人數近2萬人。英媒《標準晚報》報導，俄軍開戰至今已失去第40名高階軍官，第一近衛機動步槍塞瓦斯托波爾紅旗團指揮官梅佐夫中校（Denis Mezhuev）在一場戰鬥中喪命。

俄羅斯政府現階段並未證實梅佐夫的死訊，相關細節並未公開。不過俄羅斯愛國詩人科瓦列夫（Andrey Kovalev）呼籲追授俄羅斯最高榮譽給梅佐夫，直說「他的功績配得上俄羅斯英雄的稱號」；另個在社群媒體VK上關於梅佐夫死訊的是描述是，「他的兒子可以為他的父親感到驕傲」。

烏方宣稱，俄羅斯迄今總共失去7名將軍及33名高階軍官，而梅佐夫是最新一個陣亡的軍官之一。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍陣亡兵力人數已達到約1萬9900人，損失753輛坦克、1968輛裝甲戰車、火炮系統366個、160架飛機、144架直升機、7艘船艦、76輛燃料車、134架無人機等。