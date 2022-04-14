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烏俄戰場東移「俄軍強握1優勢」　美情報揭衝突升級時間點

▲▼俄軍坦克車隊。（圖／路透）

▲俄軍坦克車隊。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

CNN分析指出，俄國入侵烏克蘭50天以來，局勢即將進入關鍵新階段。美國官員據情報透露，俄軍正在修改戰略，集中火力攻打烏東頓巴斯地區，目標日期訂在5月初，屆時烏克蘭將面臨衝突的大規模升級，甚至一場「讓你們想起第二次世界大戰」的戰爭。由於地形關係，俄軍也將在烏東掌握更多優勢。

衛星影像顯示，烏東湧入越來越多俄軍及裝甲車，與烏北及首都基輔周邊相比，這裡地形更為開闊，俄軍不必在都市或森林地區展開不擅長的近距離戰鬥；此外，這裡也與俄羅斯西南部接壤，俄軍可以有效避免後勤及通訊等問題。

烏克蘭總統澤倫斯基持續呼籲各國軍援，而美國也正在加碼對烏克蘭的承諾，額外運送價值8億美元的武器及彈藥，包括Mi-17直昇機、榴彈炮、彈簧刀無人機、迫擊炮定位雷達系統、抵抗潛在化武攻擊的防護設備等等。與此同時，西方政府也團結反制俄羅斯，芬蘭及瑞典加入北約的聲浪及可能性似乎越來越高。

▲▼烏克蘭多地被俄軍炸成廢墟。（圖／路透）

▲烏克蘭多地被俄軍炸成廢墟。（圖／路透）

聯合國估算，自從戰爭爆發以來，烏克蘭超過460萬人逃至鄰國，還有數千平民死亡，其中包括孩童。世界衛生組織也證實，烏克蘭醫療機構已經遭受近120起攻擊，在俄軍轟炸下受困的居民沒有食物、飲水或藥品，援助物資也無法送入戰區。

美國總統拜登本周首次以「種族滅絕」（genocide）形容在烏克蘭發生的暴行，烏克蘭的總檢察長也正在調查5800起俄軍被控犯下的戰爭罪及反人類罪罪行。戰爭爆發以來，俄方多次針對平民展開攻擊，百姓避難的醫院、學校及劇院都被轟炸，本月爆出的布查鎮（Bucha）慘案及克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk）轟炸案也震驚國際。

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