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不畫關聯圖了！陳時中：潛伏期變短「疫調花3到5天追不上」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、教教育部主任秘書葉興國、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、指揮官陳時中、北榮院長陳威明、ACIP召集人李秉穎。（圖／指揮提倆）

記者嚴云岑／台北報導

新北市昨表示，若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不公布足跡；中央流行疫情指揮中心也多日未公布關聯圖。被問及是否會把人力挪做其他防疫之用？指揮官陳時中回應，關聯圖以前是用來作為溯源分析，但隨著確診病例近千例，「關聯圖就不具什麼意義」，因為病毒潛伏期變短，疫調要花3至5天追不上。

今日新增之874例本土病例以新北市360例最多，臺北市也有164例。指揮中心除大力推廣社交距離APP取代實聯制外，另採疫調簡化方式，僅匡列最親密接觸者。

新北市昨首度未公布確診者症狀、案號，衛生局長陳潤秋表示，疫情升溫且社區化，確診個案太多了，也讓疫調更困難，足跡更是到處都有，因此不再公布個案的採檢、症狀以及案號，把多數防疫人力調整為確診個案的醫療及居家照護。

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陳時中表示，過去收到確診個案指揮中心都會畫關聯圖，追蹤來源進行分析，但當病人量達到一定規模，防疫重點就需轉為「會傳給多少人」與「有可能被傳染到的人如何提高警覺」？

「因此，現在疫調就是把以前的多圈疫調，精簡為現在重點疫調。」陳時中表示，要民眾下載社交距離APP的目的，就是希望確診者主動應變，通知接觸者提高警覺。

陳時中另提到，過去一個案例平均要花3到5天做疫調，但當時病毒潛伏期為7~14天，「我們追得上」。而近來不少研究顯示，Omicron傳染期已從3天縮短為1天到1.5天，如果還要花3到5天做疫調，恐追不上病毒，因此才需要大量自主應變，將疫情控制在一定規模。

陳時中還表示，未來確診者若未如實將資料上傳於社交距離APP，也考慮依照《傳染病防治法》開罰。

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