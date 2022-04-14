「打我啊俗辣」！土城阿北追撞重機...「踮腳狂罵+呸口水」超囂張

▲男子開車追撞停等紅燈的機車騎士卻氣焰囂張，不斷飆罵還吐口水到對方臉上。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

圖文／CTWANT

新北市土城區城林路昨（13）日發生車禍，一名中年男子駕駛自小客車，撞上在停等紅燈的重機騎士，雙方駕駛皆無大礙，但肇事男子氣焰囂張，在等警察過程中不斷飆罵騎士，嗆聲「打我啊俗辣！」甚至吐口水到對方臉上，誇張行徑被民眾錄下放上網路，也引發網友眾怒。

據了解，當時機車騎士正在路口停等紅燈，突然遭男子從後方撞上，所幸騎士並未受傷，他立刻將停好機車查看，並通知警方來處理車禍現場，但肇事駕駛氣焰囂張，一下車便開始飆罵。

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▲阿伯不斷墊腳嗆聲重機男「打我啊」。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

「打我啊俗辣！毋成囝仔，幾隻毛而已，跟人家騎車？」根據影片，肇事駕駛比重機騎士矮了一顆頭，但他不斷踮腳增長威勢，甚至吐口水到對方臉上，還要騎士「打我啊沒關係」，而機車騎士抹去口水後強壓怒氣，並未動手讓衝突擴大。

肇事駕駛的誇張行為也被一旁民眾拍下放上網路，網友大讚騎士風度了得，「又高又帥脾氣又好」，也痛批肇事駕駛「太沒品」，還有人揶揄表示「吵架還要踮腳真是辛苦了」，確切肇事過程和原因則仍待警方釐清。

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