5～11歲新冠疫苗安全嗎？兒科醫3QA解答：心肌炎比例遠低於青少年

▲醫師根據美國統計資料，分析兒童新冠疫苗的安全性。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

孩童染疫數量隨著這波本土疫情上升，父母們也相當擔憂5至11歲尚未施打疫苗。中央流行疫情指揮中心也透露已洽購兒童劑型疫苗，只是，是否要讓孩童接種，專家們看法不一。有醫師整理了美國疾病管制局的針對5至11歲疫苗的安全性數據提供大眾參考。

孩童接種疫苗的討論聲浪隨著本土疫情升溫，備受各界關注。不過諸多父母最想了解的仍是，若有疫苗後，「孩子施打安全嗎？」兒科醫師楊為傑對此也提供美國疾病管制局在今年初整理的施打資料，包括2700萬劑的接種資料中，有867萬劑施打於5至11歲孩子，數據量值得參考。

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楊為傑在文中針對5至11歲的年齡層分析，並以3個問答解惑：

1.孩童施打疫苗後，嚴重副作用的比例高嗎？

醫師提到，資料顯示，在5至11歲這個年齡段中，施打了867萬劑，共有4249件通報不良事件．其中100件被分類為嚴重，比例為100/867萬，機率介於統一發票的3獎到4獎間，這100件中，主要包含：發燒、吐、胸痛等症狀，而大家最為關心的心肌炎，總共有12件，比例為12/867萬。

2.12例心肌炎的孩童後續？

這12例心肌炎後續「全部都出院回家」，楊為傑指出，截至統計日止，8位已經完全復原、4位復原中；這12位心肌炎的孩子年齡中位數是10歲、發病日平均為接種疫苗後第2至3日，性別分別是8位男生，4位女生。

3.副作用跟青少年相比如何？

楊為傑說，其實數據結果顯示，5至11歲孩子施打疫苗的副作用比例，「明顯的比較低」，特別是大家最擔心的心肌炎．5至11歲男童的發生率僅有12至15歲男孩的十分之一，更是16至17歲男生的十六分之一，其餘副作用的比例也是低的。

楊為傑總結，比例就是數字．到底是高或低、值不值得打，怎麼談論都會有人不滿意．因此數據提供給大家參考，自行決定。不過醫師也說，客觀地來看，5至11歲孩童施打疫苗後，產生心肌炎的比例是遠低於青少年，這是個明確的數據。