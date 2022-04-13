若全國每日新增本土確診數破千　新北市：不再公布足跡

▲確診足跡清消畫面。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增744例本土病例，比昨日公布的551例，一口氣增加近200例，個案分佈19縣市，其中以新北264最多，也讓疫調工作更加困難，新北疫情記者會也首度未公布確診者案號，新北副市長劉和然就表示，隨著疫情升溫，疫調效果有限，「若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不公布足跡。」

今新北市首度未公布確診者症狀、案號，衛生局長陳潤秋表示，疫情升溫且社區化，確診個案太多了，也讓疫調更困難，足跡更是到處都有，因此不再公布個案的採檢、症狀以及案號，把多數防疫人力調整為確診個案的醫療及居家照護。

劉和然表示，隨著疫情升溫及個案數大增，清零已不可能，要與病毒共存就要改變防疫措施，過去公布足跡是為了提醒足跡重疊的民眾注意，如今是足跡到處都有，卻有可能讓民眾誤以為只有公布的足跡場所有危險，而輕忽其他地點的風險，「市府內部已達共識，只要全國每日本土確診個案數突破千例，市府將不再公布足跡。」

除新北外，花蓮衛生局長朱家祥稍早開第一槍宣布，由於確診足跡太多，不再公布相關足跡圖，呼籲民眾要把所有地方視為熱區，保護自己，直播留言區湧現不少網友指責要求公開詳細足跡、反彈過大，逼得縣長徐榛蔚在直播結束前改口說，記者會結束後會公布。

▼新北市宣布，如全國每日確診數破千，就不再公布足跡。（圖／新北市府提供）