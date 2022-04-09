分手後持續同居！他聽前任「跟網友曖昧」崩潰：又主動找我壞壞

▲原PO雖跟前任分手，但依舊保持同居關係。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶若分手後，應該好聚好散，並祝對方幸福。但有位網友在《匿名公社》表示，自己跟女友雖然分手但還在同居，每天聽前任跟別人曖昧讓他很不好受，但對方「又會主動找我壞壞」，讓原PO相當崩潰。

原PO表示，跟前女友交往九年，「她是我的初戀」，因為雙方是和平分手，所以先繼續保持同居狀態，「讓對方慢慢找另一間房，再搬出去」，也表示目前兩人依舊是睡同一張床，但讓原PO難過的是，因為同居的關係，他必須承受前任恢單後的種種作為。

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原PO難過說道，前女友最近都會出去喝酒，偶爾在外面過夜，還在他面前跟網友聊得很開心，這讓原PO內心很難調適，「我心情很糟，沒想到她跟我分手之後各種野」，但原PO又坦承，只要前女友回家過夜，「她又會主動跟我壞壞」，不過就是沒有要復合的意思。

這讓原PO相當崩潰，「每天都好心煩，她到底怎麼看我的？」貼文一出，網友們紛紛回應，「她不當一回事，你也可以不當一回事」，「還是要斷乾淨吧！看了也心痛」，「既然分手就分乾淨點」，「決定放生了還不斷乾淨，痛苦會持續」，「慢慢的收拾心情，把對她的愛收回來」。