　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲日本高級商務人士間極受歡迎的百齡罈威士忌，背後原因竟與有關「追求質感與細節」的民族性有關。搭配「蒲燒鰻玉子燒」、「鹽蔥雞肉串」、「蒲燒鰻魚串」 ，油脂在威士忌中均勻化開，釋放出的迷人香氣令人陶醉。

圖、文／百齡罈提供

近期火紅台劇持續熱映，再度掀起大家對條通文化的狂熱，不只劇迷前往場景朝聖，條通的飲酒文化也讓人深深著迷。條通商圈源自日治時期「大正町」，當時是日本人的高級住宅區，住著許多達官顯貴和名門望族。後來美軍撤退台灣時逢日本經濟復甦，日商紛紛來台設立分公司，改由日人進駐，1980年代條通轉型為日式酒店，商圈開始蓬勃發展。

在台日商務繁忙的那個年代，日本人懂得最貴的酒要開白蘭地，教台灣人喝威士忌講究年份也論層次，對於品酒涵養影響頗深。從《華燈》劇中可以看到，光酒店的小姐除了要會幾句日文，談吐還得展現品味，原因在於日本商務客的民族性：在乎質感與細節。就比如當今日本人氣極高的威士忌「百齡罈」。

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲百齡罈對於品質的堅持與不退讓的職人精神，讓其在日本擁有高度人氣。

深入日本商務客心坎　屢獲國際大獎殊榮
日本人崇尚「不惜時間精工細作、品質從不妥協、一絲不苟不為利益所動」的職人精神，與百齡罈秉持「花費時間在最珍稀的事物，一點一滴的時光累積，換得了更加的美好。」的品牌精神一致。百齡罈現任首席調酒師Sandy Hyslop，一路堅守百齡罈獨有的雋永風味，堅持百年相傳的手法，追求酒體間的協調平衡。時間的美好淬鍊與高超的「調和工藝」，是百齡罈近兩世紀以來守住經典口感以及創造珍稀佳釀的秘訣，也是征服日本高級商務客講究極致味蕾的關鍵，更是百齡罈獲得國際大獎無數的原因。

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供） ▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲百齡罈現任首席調酒師Sandy Hyslop，堅守百齡罈近兩世紀獨有的雋永風味，追求酒體間的協調平衡。

每一次的國際烈酒評選，都是一場嚴苛的考驗。數百位來自世界各地的專家齊聚一堂，透過完全盲飲的方式評斷在前的威士忌，並從香氣和口感的複雜度、平衡、滑順、尾韻去評分，IWSC甚至re-test被評選為金獎的酒款做二次確保，才會公布最終結果。

百齡罈 17 年蘇格蘭威士忌七度奪得TSWM蘇格蘭威士忌大師競賽金獎肯定，與屢獲ISC國際烈酒競賽金獎，再次向世人證明17 年歲月工藝沉澱造就的美好。而歷經21年的百齡罈調和式蘇格蘭威士忌，更是濃縮時間精華的頂級藝術，2020 年獲得ISC國際烈酒競賽金獎肯定，被視為高年份中的極品威士忌。

百搭美饌饗宴　將味蕾昇華至極致
「第一口就很順，很優雅的融合出更深邃的層次」百齡罈細膩獨到的調和工藝，多數人第一口就能喝出來。正因為柔順不嗆辣，所以在「酒與食」的搭配上能擦出更多火花。

呼應台劇帶動的日本條通文化熱潮，我們也實際走訪位於中山區的ABV 日式居酒館，邀請以復刻日本職人精緻手藝聞名的主廚，替我們來一場百齡罈X條通日式文化餐酒饗宴。

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供） ▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲位於中山區的 ABV 日式居酒館，料理以關西風為主軸，採用各種日式在地「料理手法」來復刻最道地的日式風味。

第一道「稻草燒特盛」別於一般用瓦斯噴槍炙燒，沿用江戶時代流傳至今獨特的稻草煙燻工藝，與宛如藝術品般精緻的百齡罈17年，共同完美地詮釋優雅與生命力。而被日本喻為下酒一品的「蒲燒鰻玉子燒」、聞名日本的「蒲燒鰻魚串」以及「蔥鹽雞肉串」，在歷經百齡罈威士忌長時間包裹的酒體催化下，索性將口感昇華到最高檔次，特別是鰻魚綿密的油脂在威士忌中均勻化開，釋放出的迷人香氣令人陶醉。

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲沿用江戶時代傳統手法的「稻草燒特盛」，與百齡罈17年獨特的煙燻泥媒味一拍即合，兩者交融讓氣味更有層次。

擁有「黃金之液」美名的百齡罈21年，遇到採用生食級牛肉以有機稻草大火燻炙後的「牛肉稻草燒沙拉」，其佐以柚子胡椒醬特殊的鹹香、果香以及草本香氣，搭配百齡罈21年馥郁、蜂蜜甜帶有淡淡的蘋果香與花香，顯得豐富而不複雜，口感滑順、醇厚的甘草芳香香氣夾帶石南花的煙燻氣息，適合追求更豐富口感的知音。

▲▼ 【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」 。（圖／品牌提供）

▲百齡罈21年帶有淡淡的蜂蜜、果香與花香，搭配「牛肉稻草燒沙拉」佐以柚子胡椒醬特殊的鹹香、果香及草本香氣，豐富的香氣令人著迷。

百齡罈對細節的講究，與日本人仔細對待生活態度不約而同，口感層次的享受和味蕾的饗宴只有實際品嘗過才懂。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
台中街頭驚見近億元「移動豪宅」行走中！　底下一票歪樓
「我想留台灣，離開會心碎」！8歲童淚求蔡英文　律師提9關鍵
快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警
俄羅斯宣布停火！　開放5城市讓烏克蘭人撤離
俄兵死屍遍地！烏克蘭將軍嗆「通通拿去餵狗」：我們不可能收屍
8歲妹淚求「想留在台灣」　呂秋遠出手了！
北市前獅子會長勒斃女友！　判決出爐
福原愛離婚親自打電話求助！　美魔女律師罕揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

直送來台吸引哈日族狂買　日本大國藥妝公開台灣最愛5大保健品牌

限時4天！超商開賣超狂「5元奶茶、紅茶」　加碼蜂蜜菊花茶只要10元

全台最年輕的創業家！結合小農、部落創造共生共存的價值

最便宜iPhone SE 3開放預約　電商購機回饋方案出爐

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

直送來台吸引哈日族狂買　日本大國藥妝公開台灣最愛5大保健品牌

限時4天！超商開賣超狂「5元奶茶、紅茶」　加碼蜂蜜菊花茶只要10元

全台最年輕的創業家！結合小農、部落創造共生共存的價值

最便宜iPhone SE 3開放預約　電商購機回饋方案出爐

下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

婦人騎機車自摔鳳梨田　屏東警熱心救援協助牽車

大聯盟解封了　張育成準備啟程赴美當「守護者」

超驚悚！30cm鋼筋「插眼貫穿腦」命垂危　他奇蹟存活3個月返家

快訊／二度抗告失敗！林姿妙女兒再逃收押　高院：非核心要角

生命無價「酒後禁駕」　枋警防醉駕多管齊下防範

不怕新冠？研究：染疫輕症恐導致「大腦萎縮」

樺漢受惠IPC3.0轉型升級　2月、前2月營收雙創同期新高

越南102歲嬤被封「奧黛女神」　孫媳掌鏡意外爆紅！感人故事曝光

客家一哥遭親姐爆料「喜歡男生」　小鐘泰國豔遇抓對方手狂親

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

本土+0！4大超商「咖啡優惠」統整

「IG男友」必備心機小道具

限時4天！超商「4大咖啡飲品」買3送1

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

速食店連4天「送香草烤半雞」！

大金2022新品　瓦斯空調不怕缺電

賣場上班日湧現CALL客族搶折扣

超商連2周美式、拿鐵第2杯10元喝

今本土0確診！超商美式「第2杯0元」

超商咖啡飲品全品項即起「第2杯6折」

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

韓劇美食一次吃！全聯韓國商品下殺

超可愛「豆卡立體悠遊卡」來了！

更多熱門

相關新聞

百齡罈地表跨界潮牌最強聯名！

百齡罈地表跨界潮牌最強聯名！

2019轉眼就要結束，你準備了什麼犒賞自己辛勞的一年呢？買一件新衣在接下來的聖誕派對有全新風格？還是來場跨年燭光晚餐沈浸在微醺的氛圍下呢？不如將兩個混在一起，拿著一瓶「Ballantine’s X PHANTACi 百齡罈17年限定款」去參加派對，當個有品味的潮流紳士，來看當百年威士忌撞上超威潮流品牌，能激盪出怎樣的「威道」吧。

百齡罈 Ｘ 范特西跨界聯名玩潮

百齡罈 Ｘ 范特西跨界聯名玩潮

百齡罈突破！王陽明：任性做自己

百齡罈突破！王陽明：任性做自己

王陽明喝完吐真言：任性做自己

王陽明喝完吐真言：任性做自己

七年級生：我不是任性只是做自己

七年級生：我不是任性只是做自己

關鍵字：

百齡罈

讀者迴響

熱門新聞

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面