【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

▲日本高級商務人士間極受歡迎的百齡罈威士忌，背後原因竟與有關「追求質感與細節」的民族性有關。搭配「蒲燒鰻玉子燒」、「鹽蔥雞肉串」、「蒲燒鰻魚串」 ，油脂在威士忌中均勻化開，釋放出的迷人香氣令人陶醉。

圖、文／百齡罈提供

近期火紅台劇持續熱映，再度掀起大家對條通文化的狂熱，不只劇迷前往場景朝聖，條通的飲酒文化也讓人深深著迷。條通商圈源自日治時期「大正町」，當時是日本人的高級住宅區，住著許多達官顯貴和名門望族。後來美軍撤退台灣時逢日本經濟復甦，日商紛紛來台設立分公司，改由日人進駐，1980年代條通轉型為日式酒店，商圈開始蓬勃發展。

在台日商務繁忙的那個年代，日本人懂得最貴的酒要開白蘭地，教台灣人喝威士忌講究年份也論層次，對於品酒涵養影響頗深。從《華燈》劇中可以看到，光酒店的小姐除了要會幾句日文，談吐還得展現品味，原因在於日本商務客的民族性：在乎質感與細節。就比如當今日本人氣極高的威士忌「百齡罈」。





▲百齡罈對於品質的堅持與不退讓的職人精神，讓其在日本擁有高度人氣。

深入日本商務客心坎 屢獲國際大獎殊榮

日本人崇尚「不惜時間精工細作、品質從不妥協、一絲不苟不為利益所動」的職人精神，與百齡罈秉持「花費時間在最珍稀的事物，一點一滴的時光累積，換得了更加的美好。」的品牌精神一致。百齡罈現任首席調酒師Sandy Hyslop，一路堅守百齡罈獨有的雋永風味，堅持百年相傳的手法，追求酒體間的協調平衡。時間的美好淬鍊與高超的「調和工藝」，是百齡罈近兩世紀以來守住經典口感以及創造珍稀佳釀的秘訣，也是征服日本高級商務客講究極致味蕾的關鍵，更是百齡罈獲得國際大獎無數的原因。

▲百齡罈現任首席調酒師Sandy Hyslop，堅守百齡罈近兩世紀獨有的雋永風味，追求酒體間的協調平衡。

每一次的國際烈酒評選，都是一場嚴苛的考驗。數百位來自世界各地的專家齊聚一堂，透過完全盲飲的方式評斷在前的威士忌，並從香氣和口感的複雜度、平衡、滑順、尾韻去評分，IWSC甚至re-test被評選為金獎的酒款做二次確保，才會公布最終結果。

百齡罈 17 年蘇格蘭威士忌七度奪得TSWM蘇格蘭威士忌大師競賽金獎肯定，與屢獲ISC國際烈酒競賽金獎，再次向世人證明17 年歲月工藝沉澱造就的美好。而歷經21年的百齡罈調和式蘇格蘭威士忌，更是濃縮時間精華的頂級藝術，2020 年獲得ISC國際烈酒競賽金獎肯定，被視為高年份中的極品威士忌。

百搭美饌饗宴 將味蕾昇華至極致

「第一口就很順，很優雅的融合出更深邃的層次」百齡罈細膩獨到的調和工藝，多數人第一口就能喝出來。正因為柔順不嗆辣，所以在「酒與食」的搭配上能擦出更多火花。

呼應台劇帶動的日本條通文化熱潮，我們也實際走訪位於中山區的ABV 日式居酒館，邀請以復刻日本職人精緻手藝聞名的主廚，替我們來一場百齡罈X條通日式文化餐酒饗宴。





▲位於中山區的 ABV 日式居酒館，料理以關西風為主軸，採用各種日式在地「料理手法」來復刻最道地的日式風味。

第一道「稻草燒特盛」別於一般用瓦斯噴槍炙燒，沿用江戶時代流傳至今獨特的稻草煙燻工藝，與宛如藝術品般精緻的百齡罈17年，共同完美地詮釋優雅與生命力。而被日本喻為下酒一品的「蒲燒鰻玉子燒」、聞名日本的「蒲燒鰻魚串」以及「蔥鹽雞肉串」，在歷經百齡罈威士忌長時間包裹的酒體催化下，索性將口感昇華到最高檔次，特別是鰻魚綿密的油脂在威士忌中均勻化開，釋放出的迷人香氣令人陶醉。

▲沿用江戶時代傳統手法的「稻草燒特盛」，與百齡罈17年獨特的煙燻泥媒味一拍即合，兩者交融讓氣味更有層次。

擁有「黃金之液」美名的百齡罈21年，遇到採用生食級牛肉以有機稻草大火燻炙後的「牛肉稻草燒沙拉」，其佐以柚子胡椒醬特殊的鹹香、果香以及草本香氣，搭配百齡罈21年馥郁、蜂蜜甜帶有淡淡的蘋果香與花香，顯得豐富而不複雜，口感滑順、醇厚的甘草芳香香氣夾帶石南花的煙燻氣息，適合追求更豐富口感的知音。

▲百齡罈21年帶有淡淡的蜂蜜、果香與花香，搭配「牛肉稻草燒沙拉」佐以柚子胡椒醬特殊的鹹香、果香及草本香氣，豐富的香氣令人著迷。

百齡罈對細節的講究，與日本人仔細對待生活態度不約而同，口感層次的享受和味蕾的饗宴只有實際品嘗過才懂。

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