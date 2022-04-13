陸跨境電商Q1進出口總值1.86兆元　進口同比下降4.2％

▲大陸某跨境電商包裹貨櫃車從海南三亞保稅物流中心駛出。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（13）日公布第一季度（Q1）跨境電商進出口數據，經海關初步測算，大陸跨境電商進出口約4345億元人民幣（約1.86兆元新台幣），同比增長0.5%，其中，出口額3104億元人民幣（約1.33兆元新台幣），增長2.6%，進口1241億元人民幣（約5336億元新台幣），下降4.2%。

▲山東威海石島新港內的跨境電商貨輪。（圖／CFP）

大陸近期在多地出現較為嚴格的疫情管制措施，同時官方也呼籲民眾，盡量避免從海外購物，外界關心，海關對境外商品入境會採取更嚴謹的態度。對此，大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，跨境電商近年作為外貿新業態，在穩外貿外資基本盤、推動貿易高質量發展方面發揮重要作用。

李魁文指出，今年2月，隨著鄂爾多斯等27個城市和地區獲批設立跨境電商綜合試驗區，「我國跨境電商綜合試驗區的數量已達到132個。」

大陸財政部等八部門於1月28日聯合發表公告，調整《跨境電子商務零售進口商品清單》，並於3月1日正式施行。李魁文強調，跨境電商零售進口商品清單上進一步豐富了商品類別，「是對廣大消費者消費升級需求的回應，能更好地滿足人民群眾對於美好生活的嚮往，有利於促進海外企業擴大優質商品的出口，共享中國市場機遇。」