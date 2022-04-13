▲▼遠離失智有撇步！　12堂大腦建築課鞏固腦本更容易

▲失智症是可以預防的，從年輕開始就可以為大腦儲備認知能量。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

全球每三秒鐘就增加一位失智症患者，這是國際失智症協會2021年統計。當我們忘東忘西、前一秒還惦記著要做哪件事，下一秒就怎麼也想不起來時，不禁心生懷疑：老了會不會得失智症？然而，從專家學者的研究中獲得正向的資訊，那就是：失智症是可以預防的。要預防失智，就是要及早養成「腦動、身動、互動、健康飲食與睡眠充足」，缺一不可的健康生活型態。

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▲良好睡眠品質，是鞏固腦本的重要關鍵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

天主教失智老人基金會自成立24年以來，努力執行「認識他、找到他、關懷他、照顧他」失智症照顧四大服務目標。近十多年來，更依循世界潮流、配合政府政策，積極推動預防與延緩失智症的各項宣導教育訓練工作。

為更有效益廣泛推廣，與台灣大學毛慧芬副教授、張敏君職能治療師、成功大學張玲慧副教授、吳孟恬博士等大腦保健專家深入討論後，將《活出健康、生活再造-大腦保健實作班》18週課程，濃縮至12個主題並與聯合報合作出版《健腦工程-預防失智的12堂大腦建築課》，透過漸進式實作步驟來建立新的生活型態，養成一個預防與延緩失智的健康生活模式，提升防治失智症效益。

▲▼「健腦工程」找來李艷秋、盧彥勳等6位名人和大家分享健腦經驗。（圖／翻攝自Youtube）

《健腦工程-預防失智的12堂大腦建築課》書籍簡介

將《活出健康-生活再造、大腦保健實作班》十八週課程整合成十二個主題，以漸進式實作步驟來建立新的生活型態，並透過盧彥勳、葉金川、李艷秋等6位名人分享自己的健腦經驗。有別以往談失智預防時只著重在飲食、腦力訓練等單點的解決方案，《健腦工程》著重於《形塑健腦的生活型態》，不是等退休、老後才做，而是從中年，甚至更年輕就開始。

因為大腦並不是在診斷出失智症之後才一夕間退化的，早在確診前約二十年，也就是中年期，大腦就已開始改變。心理學中的《認知儲備理論》指出，當我們在生活中常態性提供大腦刺激、保持活動，就能為大腦儲備較多的認知能量、鞏固《腦本》，讓大腦能對抗老化或疾病所帶來的損耗，就好比重量訓練可以強化肌力，以抵抗肌肉流失。健腦工程，正是為大腦存腦本退休金。



《健腦工程-預防失智的12堂大腦建築課》總共有12章節，分別從不同面向教你如何健腦，包括了運動、睡眠、飲食、訓練、思考、減壓還有社交等，以多元化方式著手訓練，幫你預防失智症的發生。

★本圖文經天主教失智老人基金會授權，摘自《健腦工程-預防失智的12堂大腦建築課》