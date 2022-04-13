損友一句話讓女通緝犯搏命躍隔壁樓　真相讓她傻眼...白跳了

▲鄭姓女通緝犯遇警查緝躱藏頂樓。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因傷害案件被定罪的31歲鄭姓女子，因聽信友人說法，擔心自己恐入獄1年，嚇得她到處躱藏淪為通緝犯，警方於12日掌握鄭女藏匿於租屋處，循線前往查緝，豈料鄭女竟由頂樓4層高的天台，冒險連續跨越數間房屋後躱藏內，員警假裝離開計誘鄭女現身當場將她逮捕，鄭得知自己只被判處拘役20天，不需要入獄服刑1年，當場傻眼。

▲▼鄭女為逃避追查竟冒險跨樓逃跑，仍為員警查獲。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所警員張順棋及林沅萱，昨日下午掌握因交通傷害案件遭桃園地檢署發布通緝中的鄭姓女子藏匿於桃園區租屋處，循線前往查緝。員警敲門屋內無人回應，卻聽到有腳步聲往樓上奔跑於是循聲追查，發現鄭女竟然由頂樓天台連續跨越數間房屋，躲藏到一旁空屋內，該空屋一樓鐵門緊鎖無法進入，員警立即借道鄰居家直上樓頂進行追緝，員警發現一樓鐵門緊鎖且有養狗，研判鄭女無法離開，研判應該躲藏在屋內。

於是員警偽稱搜尋無果將要離開，待躲藏於三樓房間內的鄭女準備查看時，將其查獲逮捕，員警向其說明通緝案由，詢問她為何要生命冒險逃逸，鄭女說朋友告訴她案件要入獄一年，她不想被關所以拼命奔逃，員警向她說明只需服拘役20日，並非如其朋友所說，讓她當場傻眼，全案依法解送歸案。