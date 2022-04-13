促轉會「超高薪水」曝光　成立4年指標大案0成果

▲促轉會即將在5月解散，代理主委葉虹靈（左）與委員王增勇（右）日前召開線民事件記者會，強調唯有釐清真相，歷史傷痕才能弭平。（圖／鏡週刊提供，下同）

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促進轉型正義委員會（以下簡稱促轉會）於四年前成立，不久即遭本刊踢爆時任副主委張天欽自詡為東廠的開會錄音內容，大剌剌地談到要仿效東歐共產國家轉型正義經驗，推動《除垢法》追究威權時期檢警調等加害者責任，頭號戰犯鎖定當時參選新北市長的侯友宜，還要求同仁聯絡立委配合打擊，經本刊揭露後掀起排山倒海的負評，監察院也隨即立案調查，最後無異議通過彈劾張天欽，事件至今仍餘波盪漾。

沒想到促轉會經二度延長運作，今年五月即將結束運作解編，卻連一件像樣的轉型正義案件都未呈現給國人，反而調查一些監控案件，讓人有加害者都沒事、只懲罰受害者的感覺。

▲促轉會前副主委張天欽因東廠事件下台，不但遭監院彈劾，公懲會也將他停用2年。

更離譜的是，威權時期時兩蔣總統、情治首長等軍政首腦涉及的近萬件白色恐怖時期等案件，以及逾百名黨政高官都沒查，把爛攤子全丟給行政院各部會接手續查，解散前夕還提案修法擴編任務，增加一堆工作項目，包括追查行政不法、平反被害人聲譽、財產遭扣押或修法賦予調查權及成立基金會等，搞得各部會人仰馬翻。

▲促轉會去年公布壓迫體制加害名單，包括前總統蔣經國及其父親蔣中正等卸任元首與上百名情治機關首長均入列。

依照促轉會界定的威權時期調查範圍，自1949年台灣宣布戒嚴起至1987年7月解除戒嚴為止，期間的白色恐怖政治案件，依照促轉會歸類可分為政治案件的偵辦與軍事審判二大部分，案件偵辦主要由國安局負起指揮與督導責任，第一線的機關還包括國防部保密局、國防部總政治作戰部、憲兵司令部、台灣警備總司令部、台灣省警務處、內政部警政署及法務部調查局等情治系統。





▲陸軍一級上將彭孟緝，在228事件擔任高雄要塞司令，由於當地民眾大量死傷，促轉會認定他是威權體制下的上百名加害者之一。



當政治案件進入軍事審判流程後，主要經手的軍政長官包括總統、總統府祕書長、參軍長，和國防部的國防部長、參謀總長、軍法局局長、台灣警備總司令部總司令、軍法處處長，亦即包含蔣介石、嚴家淦、蔣經國三任總統，情治機關首長周至柔、鄭介民、彭孟緝、毛人鳳、汪希苓、汪敬煦、沈之岳等上百人均入列，不過，至今均未見促轉會公布調查結果，如今還甩鍋給其他部會承接。

促轉會臨走前修法擴大業務範圍，要求內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會接下海量工作，這些任務分為追求歷史真相、平復歷史傷痕及反省歷史記憶三大類別。

其中，任務最艱鉅的平復國家不法任務全轉交法務部，要對加害者追究責任並賠償被害人與其家屬名譽及權利損害，以及還原公布歷史真相。此外，對於檢察官或軍事檢察官在刑事追訴過程所進行的拘束人身自由或財產處分，也適用相關規定，甚至須制定專法懲治加害者。

對於促轉會即將解編卻留下近萬件案件未查，且提案修法擴編任務再移交給其他行政部門，促轉會表示，近萬件平復國家不法案件將交由法務部接手，案件量可能會再增加，由於《促轉條例》當初就是一個框架立法，由促轉會負責規劃任務。

這4年來，促轉會分組分別執行任務，如今將經驗轉化成草案或政策的建議，例如對於受難者的財產返還或政治檔案修法，都是依照《促轉條例》的要求做到現階段，未來台灣的轉型正義會進到第二階段，這也是立法者所規劃的目標，促轉會一直依循這個方向去做。

民進黨立委江永昌則表示，促轉會顯然「沒能量、也沒分量」處理好促轉工作，也無法好好與其他部會交涉，所以目前沒看到什麼成績、也只能做到這樣的成績。此外，現在促轉會處理的多是司法不法、權利回復的案件，有關行政不法的案件都還沒碰觸或判定，未來那麼多案子都要交給各部會來處理，相當衝突、矛盾，要如何維持客觀、獨立又有效率？

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促轉會每年預算超過1.5億元，員工平均薪資高，至今卻只清查五千多件案子，擺明虎頭蛇尾，藍委吳怡玎就質疑，促轉會每年人事費用高達2699萬元，依照內部51名員工計算，平均每人月薪達10.5萬元，遠比民間平均薪資優渥，藍委陳以信也批評促轉會亂花人民的納稅錢，總計該會成立4年就花掉公帑近6億元。

離譜的是，促轉會負責的工作歷經四年無法完成，解散前夕竟還將業務範圍擴大，準備交接給其他行政部門，這些工作分為追求歷史真相、平復歷史傷痕及反省歷史記憶三大類別。

其中，任務最艱鉅的平復國家不法任務全轉交法務部，要對加害者追究責任並賠償被害人與其家屬名譽及權利損害，以及還原公布歷史真相。此外，對於檢察官或軍事檢察官在刑事追訴過程所進行的拘束人身自由或財產處分，也適用相關規定，甚至須制定專法懲治加害者。

▲國家人權博物館在2018年成立，致力於推動威權統治時期的人權檔案史料典藏及研究，展現台灣追求民主決心。

由於法務部是行政機關，根本沒有刑事調查權，民進黨立委江永昌在立院質詢時就表示，檢調體系過去在威權時期有一定涉入，現在卻要他們來承接相關業務，難道要「學弟查學長、在職的查退休的？自己推翻自己？」他更直言，如果法務部就能執行相關轉型正義業務，那當年何必要設立促轉會？

誇張的不止於此，促轉會更擴大研擬平復行政不法，即對於威權時期政府或公務員為鞏固統治目的，違反自由民主憲政秩序進而侵害人民生命及自由或剝奪財產，必須進行調查以補償當事人權益受損，相關衍生案件一併轉交法務部處理。

▲促轉會推動轉型正義，包括校園巡迴座談，讓轉型正義價值深植年輕學子心中。

除了法務部，內政部也是承接清除中正紀念堂等威權象徵的事項，全台仍有一堆案例等待處理；至於保存不義遺址部分，促轉會至今年初已核定「調查局安康接待室」「原國防部台灣軍人監獄」「原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所」等四十多處與白色恐怖大規模侵害人權發生地有關的處所，其他待審的上百個不義遺址則交由文化部接手認定。

此外，照顧醫療政治受難者與政治暴力創傷事項，則移交還在為疫情忙得焦頭爛額的衛福部，由於其中包括上千名政治受難者，促轉會建議衛福部在全台設立八個據點、投入專業人力照顧，並接觸更多潛在個案，且跟內政部一樣，需成立基金會轉介機制。

▲總統蔡英文在今年228前夕訪視過去用來關押政治犯的不義遺址安康接待室，強調轉型正義腳步會繼續往前，絕對不會停止。

攸關轉型正義的教育事項則由教育部辦理，促轉會要求，必須增進社會大眾對於威權時期國家機器系統性侵害人權史實的認知，並將民主憲政的自由價值融入教育。如果連促轉會的人力跟經費在這四年都只做了這些事，如今拍拍屁股走人之際，又擴編一堆任務想交給其他人，除了案件重頭來過，相關部會人力跟預算根本難以承接。

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