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白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲　控警執法過當、彰警分局長組織犯罪

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

大甲媽祖遶境9日行經彰化民生地下道後，統促黨總裁「白狼」張安樂被控帶人硬闖管制區「搶轎」、與警方爆發激烈衝突；張安樂下午與乾女兒李家葳前往彰化地檢署到案說明，除澄清當時就是他們接轎、扛轎，根本不用搶轎，也反控警方先動手暴力鎮壓民眾、執法過當、「彰化分局長王國峯利用公權力從事組織犯罪」，要求警方公布所有蒐證畫面接受公評。

▲張安樂赴彰化地檢署說明澄清大甲媽搶轎暴力風波（下同）。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張安樂赴彰化地檢署說明澄清大甲媽搶轎暴力風波（下同）。（圖／記者唐詠絮攝）

張安樂和李家葳進入地檢署前接受媒體聯訪，張安樂手持2張去年發布的臉書PO文截圖，指他和統促黨同事去年都穿著該黨背心參加活動、扛轎；但今年新任彰化警分局長王國峯「想拍上面的馬屁」，以自己是「防疫總指揮官」的身分要求李家葳「把背心脫掉才可以扛轎」，去年可以、今年為何不行？李家葳因此無法接受，也成為衝突引爆點。

張安樂表示當時問王國峯：「穿統促黨黨部背心跟防疫有關嗎？」「政治人物可否熱心參加政治活動？如果是民進黨的背心你敢叫他脫嗎？」王國峯卻沒辦法回答他；張安樂忿忿不平說，有圖為證，不光是統促黨，每年媽祖遶境多少政治人物穿著背心來，民進黨、國民黨各黨派都有。

▲張安樂指統促黨去年就穿紅背心參加大甲媽遶境活動。（圖／記者唐詠絮攝）

媒體提問是否有率眾來鬧事？張安樂拉高聲量說道：「今天利用公權力組織犯罪、帶眾鬧事的是王國峯！」認為若王國峯不下令，警察哪敢動手、怎會有暴力事件？而警方的執法有針對性，荒謬到他一邊跟王國峯在理論時，警方一邊就開始動手、衝進人群噴辣椒水，包括4人被打、李家葳甚至當場休克他都不知道，他原本要求王國峯跟現場媒體做交代，王國峯丟了一句：「政治不能介入宗教」然後就跑了。

張安樂控訴道：「我們如果做錯了，你打我沒話說，但是他們先動手的，非常暴力來鎮壓群眾」，他說他們完全沒推擠警察，有必要打那麼慘嗎？用四五支電擊棒狂電、像美警壓制黑人那樣，都有自攝的視頻可證。

▲張安樂出面澄清大甲媽搶轎暴力風波。（圖／記者唐詠絮攝）

李家葳反覆強調，他們不用搶轎，每年都是我們去接轎、扛轎，媒體再提問說警方說你們不在接轎名單裡面，張安樂和李家葳解釋，今年到場時有一位隊長來說「今年有管制」，但管制並沒有事先公告，不過他們還是接受，並協調在三民路和永安街口的管制區入口處等待；張安樂也說，3年前來接轎時就是從鎮瀾宮董事長顏清標那邊接到的，所以這次也沒有事先跟顏清標講會來接轎，沒想到因為現場進行管制的關係而更動接轎順序。

張安樂和李家葳最後要求，希望警方把高空蒐證視頻全部公開，看誰是先動用暴力、誰動手？他們正在蒐集民間錄影事證，但警方的最全面，應該全部拿出公諸於世、不能選擇性拿出來，也希望藉由所有媒體還中華統一促進黨一個公道，不要光是罵他們。

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