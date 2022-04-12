【廣編】Yamaha Café貼心再升級　推出品牌咖啡豆

【廣編特輯】

▲「Yamaha Café今年邁入第九週年，首場記者會已於4/9正式揭開序幕！

圖、文／YAMAHA提供

「 Yamaha Café」今年邁入第九週年，以全新主題「9（就）是在乎你」與所有車友、粉絲見面，咖啡豆質量再升級，推出Yamaha Café品牌咖啡豆，專屬於Yamaha Café的風味口感，絕對是外面無法體驗到的絕妙滋味，咖啡杯蓋也貼心再升級，能夠更放心便利的享受飲用。

Yamaha Café 始終秉持初衷，聆聽車友的心聲與回饋，規劃多元且貼近車友們期待的活動內容，志在成為車友出遊時最暖心的中繼站，讓所有粉絲們開心來到Yamaha Café，和志同道合的車友們相聚。

例行場活動內容

「Café 達人9是你大哉問」：現場參與Café 機智快問快答，搶答成功者可與PG合照拍立得乙張，並由PG親筆簽名加持！（※每場數量有限，送完為止）

「機種風格月」：各月份指定車種的車主，完成對應活動流程，除了可獲得限定風格小禮，還有機會抽中風格月的專屬好禮！（※每場數量有限，送完為止）

「貼心小站」：現場備有多樣機車檢測工具及簡易清潔用品，供車友們借用，更安排工作人員主動提供後視鏡清潔的貼心服務。