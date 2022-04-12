俄軍「恐增兵3倍」強攻頓巴斯　英情報曝戰事惡化時間點

▲攝於8日的衛星圖像顯示，俄軍車隊正往頓巴斯地區推進。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

西方官員警告，俄軍準備對烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）展開新一波進攻，屆時可能會往前線派遣現在2-3倍的軍隊。與此同時，英國國防部也釋出最新情報指出，頓巴斯的戰鬥在未來2-3周很可能加劇。

一名西方官員11日指出，普丁很可能要求部署頓巴斯的部隊增兵2-3倍，「但我要指出，要達到那樣的數字，還需要很長一段時間。」

另一名消息人士表示，俄軍缺乏紀律、士氣低落、傷亡慘重，並且越來越難以接受有效領導，「不幸的是，他們在這場衝突中也變得日益麻木。」莫斯科的計畫目前為止都是失敗的，所以必須重新調整評估，這也突顯了烏克蘭政府及部隊的巨大成就。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2022



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英國國防部指出，俄軍主要攻勢依然集中在頓內茨克及盧甘斯克，也正往克拉莫托斯克推進。與此同時，白俄駐軍也持續撤退，以利支援烏東行動。在南部陣線方面，赫爾松、尼古拉耶夫戰況也仍在加劇中。

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