快訊／99.6%為輕症　蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌11日上午召開擴大防疫會議時表示，今年國內確診者有高達99.6%為無症狀與輕症，為了維繫國家正常運作，防疫戰略已經調整為「重症清零、輕症管控」，在合理防疫範圍內，讓人民正常生活；不過，他也強調，要做到重症清零的前提，是必須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情上週約下降23%，數據上雖屬趨緩，但仍可能是多國逐漸調整以重症監測為主，而檢測量縮減所致，WHO亦提醒針對目前疫情狀況應謹慎解讀。

在境外移入方面，指揮中心表示，病例數仍多，以東南亞國家移入為主，境外威脅持續，應持續嚴守邊境；而本週國內疫情有跨多個縣市的群聚傳播，但尚未呈現等比級數增長，顯示目前防疫措施對於疫情發展仍有一定控制力。

另外，指揮中心表示，今年確診病例有99.6%屬輕症或無症狀，為加速掌握確診者之接觸史，並提供民眾能夠更即時掌握與確診者的接觸情形，指揮中心也將鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，配合現在的「防疫實聯制」，來做為疫調和個人防疫的輔助。

在疫苗接種方面，指揮中心指出，目前國內疫苗接種涵蓋率第一劑為83.62%、第二劑為78.73%、第三劑為52.34%，若以符合追加劑接種資格者計算，第三劑接種率為76.13%，有關地方政府提供500元（含）以下衛教品予65歲以上（含55至64歲原住民）長者之鼓勵接種疫苗措施已宣布延長至5月31日。

此外，指揮中心也將規劃，逐步要求會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離之活動，而經評估具有高傳播風險之參與人員，符合接種資格者均須完成三劑疫苗接種。

對此，蘇貞昌聽取報告後表示，今年國內確診者有高達99.6%為無症狀與輕症，為了維繫國家正常運作，防疫戰略已經調整為「重症清零、輕症管控」，在合理防疫範圍內，讓人民正常生活。

不過，蘇貞昌說，要做到重症清零的前提，是必須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率，這部分請各部會再努力；而隨著無症狀、輕症確診者增加，各機關、學校的確診匡列標準應更為明確，請教育部規劃相關指引，讓停班停課以及接觸者的匡列與隔離更有統一標準，並於指揮中心確認後於記者會中公布。

蘇貞昌強調，近來指揮中心每日公布的醫療量能、輕症比例等資訊，都有助於安定民眾心情，但充足的疫苗與治療藥物，仍然是應對疫情的最重要工具，也請指揮中心適時公布政府藥物採購、快篩試劑整備的資訊，讓民眾知道政府積極做好準備，在做好個人防疫的原則下，可維持正常生活。