進去不想出來！台南男帶新北友衝屏東天上人間　嗨喝5hrs雙確診

記者陳韻如／台南報導

指揮中心今（11）日宣布，新增439例本土案例，其中台南6例。對此，黃偉哲於下午召開記者會說明，其中東區個案28169曾與新北市個案27352於3日一同前往屏東天上人間小吃部，待了將近5個小時後離開，近日因出現症狀後，緊急採檢與友人雙雙確診。

黃偉哲表示，案28169為30多歲男性，4/3曾與新北市個案27352一同前往屏東天上人間小吃部，兩人在該處待了將近5個小時後離開，而個案10日陸續出現流鼻水、鼻塞症狀，後因友人確診後被匡列安排採檢，11日PCR陽性確診，Ct值僅18.2。

而據老司機表示，這家小吃店每天下午2時開始營業，到翌日清晨5時，雖說營業到5點，但不會趕客人，會等客人全部離開後才會關門休息；而服務小姐有本土、越南等國籍，號稱「聯合國」，每天有10位以上服務小姐，服務費用(坐檯)每兩小時費是500元，由於服務作風很符合客人口味，因此生意一直很不錯，入夜以後經常吸引客人上門。

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老司機綜合「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽，而個案28169也因與友人到該店嗨喝5小時，最終遭到感染，兩人雙雙確診。

此外，黃偉哲提到，個案在可傳染期間於本市活動範圍包含東區初麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店。

黃偉哲呼籲市民務必落實個人防疫措施，儘快完整接種COVID-19疫苗及追加劑；尚未接種但有接種需求者，可透過「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」，預約網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/。