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MSI感謝季熱銷款電競筆電限時省萬元！最高再加碼送＄2,000即享券

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

▲MSI感謝季活動，電競筆電限時優惠下殺萬元，想換筆電趁現在。（圖／MSI提供，下同）

3C中心／綜合報導

電競咖注意，MSI感謝季來了！多款電競筆電限時優惠中，感謝季活動期間購買筆電最高省萬元，最高再加碼送2,000元即享券，熱銷款、經典款通通有，GP66 Leopard、Pulse GL66、Katana GF66等，能動能靜，電競與商務工作都能駕馭，趁感謝季把不夠力的筆電換掉，讓你每場遊戲都是神隊友。

高效能必備！遊戲戰場與商務工作都能成為你的強力後盾

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

針對有高效能需求之工程、設計人員打造的GP66 Leopard，搭載Intel® Core i7處理器與NVIDIA RTX 3080筆記型電腦GPU，不僅擁有強大而穩定的性能，外型設計內斂成熟，無論是科技工程運算、高階工程計算或複雜的設計需求，GP66 Leopard都能完美達成，成為你最強悍的後盾。

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

GP66 Leopard強化的軸承與結構設計，穩定、堅固且質感造型兼具，單手輕鬆開闔更便利，低調的黑色系外觀中，蘊藏著強悍效能。GP66 Leopard採用Steelseries單鍵RGB全彩背光電競鍵盤，玩家只要透過軟體設定就能自定義每個按鍵背光色彩，打造出獨一無二的樣貌，亦能即時呈現遊戲中的彈藥、擊殺數、血量等狀態，知己知彼、更容易成為贏家。獨家的MSI Center不僅能用來監控系統，更可以透過客製化的設定檔來調節系統效能，或是排列遊戲過程中的系統記憶體吃重的優先順序，幫助玩家達到更優異的遊戲表現。GP66 Leopard指定款原價NT$66,900，感謝季優惠價NT$57,900，完成活動登錄再送$2,000即享券！

氣勢先勝出　tough型玩家最愛的科幻風

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

Pulse GL66具有科幻風格十足的鈦灰色金屬外殼，搭配上酷似金屬裝甲的機身線條，讓tough型玩家眼睛一亮，鍵盤周遭的設計靈感是來自於裝甲內的輔助顯示介面，全彩背光閃爍，彷彿置身於駕駛艙。

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

Pulse GL66搭載Intel®  Core i7-11800H處理器與NVIDIA®  GeForce RTX 3060 筆記型電腦GPU，COOLER BOOST 5能即時且有效地排除廢熱，讓I7處理器和顯示卡隨時發揮最佳效能。窄型邊框設計讓玩家能盡情享受每個遊戲畫面細節，沉浸在栩栩如生的視覺饗宴。全新的NAHIMIC 3音效強化軟體，提升遊戲3D立體音場效果，絕佳音質輔助，讓遊戲體驗更加迷人。Pulse GL66指定款原價NT$57,900，感謝季優惠價NT $45,900，完成活動登錄再送$2,000即享券！

CP值爆表！極速更新率面板不錯過任何遊戲細節

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

▲▼MSI感謝祭,筆電,電競,微星。（圖／MSI提供）

高CP值的Katana GF66搭載Intel®  Core i5處理器和NVIDIA®  GeForce RTX3050Ti筆記型電腦GPU，能在遊戲中發揮超群效能，幫助玩家在遊戲戰場上稱霸全場。以獲得絕佳按鍵反應與觸覺反饋，全新人體工學鍵盤，提升按鍵反應和觸覺反饋，搭配獨家紅色背光鍵盤，鮮豔飽和的色彩敲打起來更過癮！

Katana GF66提供熱血玩家完整的感官享受！窄邊框設計的極速144Hz更新率電競面板，玩家能盡情享受每個遊戲畫面細節，沉浸在更加栩栩如生的視覺饗宴。全新人體工學設計鍵盤能提供絕佳按鍵反應與觸覺反饋，搭配獨家紅色背光鍵盤，鮮豔飽和的色彩敲打起來更過癮！Katana GF66指定款原價NT$38,900，感謝季優惠價NT$29,999，完成活動登錄再送$1,000即享券！

MSI於即日起～5/31感謝季折扣下殺，三款熱銷電競筆電都給出超狂優惠，想升級筆電不趁現在更待何時，還在猶豫要換哪一款？眾裡尋它千百度，MSI就在燈火闌珊處。

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