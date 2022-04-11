「疫情未到達高峰」　蔣萬安憂：減災配套沒跟上

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠本土疫情單日破400例，外界憂心疫情止不住。國民黨立委蔣萬安今（11）日呼籲，為避免拖垮醫療量能，中央流行疫情指揮中心上週五終於公布「居家照護管理指引」將優先在新北市試辦，但後續民眾所需藥品、配送物資、智慧醫療輔助，以及居家照護期間產生的廢棄物如何處置等細節，皆需儘快釐清並制訂於指引中，民眾才能有所依循。

蔣萬安表示，自己一再呼籲政府應儘快啟動輕症「在宅照護」模式，終於在上週公布指引，但實際執行層面，仍有許多細節必須釐清。他指出，後續民眾需要的藥品、物資如何配送？居家照護期間，倘若有就診需求，如何搭配智慧醫療輔助？居家照護期間產生的廢棄物如何處置？這些細節都要釐清並制訂指引，民眾才能有所依循。

蔣萬安指出，如果我國確立的防疫戰略目標是穩健走向開放，那減少重症及死亡率將會是疫情是否控制住的指標，包括如何提升我國疫苗覆蓋率、治療藥物是否充足備妥，都是當前必須面對的重要課題。他特別指出，針對重症高風險的年長者，除了發放500元禮券提升疫苗施打意願，是否還有其他鼓勵政策？

此外，蔣萬安說，尋求「重症清零」的過程中，抗病毒藥物是不可缺少的「戰略物資」，指揮中心日前公布全台尚有瑞德西韋1萬6千人份、默沙東和輝瑞口服藥7千5百人份，參考各國經驗，儲備數量至少要達總人口的5%，也就是將近100萬人份才算足夠。他提醒，當前藥物數量恐怕不太夠，應速設法補足，尤其是單株抗體藥物是否已有採購計畫？何時可以到貨？期待政府說明清楚，讓全國人民安心。

「這波疫情尚未到達高峰，前方的挑戰仍舊艱鉅。」蔣萬安認為，過去台灣之所以能守住疫情，是仰賴全國上下一心，不分你我的通力合作，此時從清零到與病毒共存的過渡期間，民眾期待政府能做好充足準備，帶領大家化險為夷、平安渡過這次疫情難關。