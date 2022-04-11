　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「疫情未到達高峰」　蔣萬安憂：減災配套沒跟上

▲▼立法院 蔣萬安受訪 反質詢法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠本土疫情單日破400例，外界憂心疫情止不住。國民黨立委蔣萬安今（11）日呼籲，為避免拖垮醫療量能，中央流行疫情指揮中心上週五終於公布「居家照護管理指引」將優先在新北市試辦，但後續民眾所需藥品、配送物資、智慧醫療輔助，以及居家照護期間產生的廢棄物如何處置等細節，皆需儘快釐清並制訂於指引中，民眾才能有所依循。

蔣萬安表示，自己一再呼籲政府應儘快啟動輕症「在宅照護」模式，終於在上週公布指引，但實際執行層面，仍有許多細節必須釐清。他指出，後續民眾需要的藥品、物資如何配送？居家照護期間，倘若有就診需求，如何搭配智慧醫療輔助？居家照護期間產生的廢棄物如何處置？這些細節都要釐清並制訂指引，民眾才能有所依循。

蔣萬安指出，如果我國確立的防疫戰略目標是穩健走向開放，那減少重症及死亡率將會是疫情是否控制住的指標，包括如何提升我國疫苗覆蓋率、治療藥物是否充足備妥，都是當前必須面對的重要課題。他特別指出，針對重症高風險的年長者，除了發放500元禮券提升疫苗施打意願，是否還有其他鼓勵政策？

此外，蔣萬安說，尋求「重症清零」的過程中，抗病毒藥物是不可缺少的「戰略物資」，指揮中心日前公布全台尚有瑞德西韋1萬6千人份、默沙東和輝瑞口服藥7千5百人份，參考各國經驗，儲備數量至少要達總人口的5%，也就是將近100萬人份才算足夠。他提醒，當前藥物數量恐怕不太夠，應速設法補足，尤其是單株抗體藥物是否已有採購計畫？何時可以到貨？期待政府說明清楚，讓全國人民安心。

「這波疫情尚未到達高峰，前方的挑戰仍舊艱鉅。」蔣萬安認為，過去台灣之所以能守住疫情，是仰賴全國上下一心，不分你我的通力合作，此時從清零到與病毒共存的過渡期間，民眾期待政府能做好充足準備，帶領大家化險為夷、平安渡過這次疫情難關。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／政院3駕駛確診　蘇貞昌、沈榮津PCR出爐
好市多開賣福特汽車！開完再退貨？　內行貼1條文：退不了
快訊／台灣虎航機師染疫！　感染源不明
快訊／同學哥、姊都確診！　台中東新國小停課10天
劉樂妍出事了！　銀行終止交易「怕遭驅逐出境」
身分證拿出來！　「對中6數字」免費住飯店
感冒or確診？　醫1張圖秒懂「關鍵差異」
快訊／司機確診！行政院副院長沈榮津隔離中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顏聖冠參選台北市黨部主委　承諾「助民進黨搶下首都」

快訊／行政院3駕駛確診　蘇貞昌、副院長沈榮津、副秘PCR結果出爐

「神級公務員美女」開罵　抓惡里民馬路亂來：監視器拍到也不怕

打給1999陳情竟被北市府錄音　偷交給廠商辨識聲紋

快訊／司機確診！行政院副院長沈榮津隔離中　政院接觸人員將快篩

「疫情未到達高峰」　蔣萬安憂：減災配套沒跟上

快訊／99.6%為輕症　蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗

女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

蔣萬安早想提中正紀念堂改名？　他爆「深藍氣到發抖」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

顏聖冠參選台北市黨部主委　承諾「助民進黨搶下首都」

快訊／行政院3駕駛確診　蘇貞昌、副院長沈榮津、副秘PCR結果出爐

「神級公務員美女」開罵　抓惡里民馬路亂來：監視器拍到也不怕

打給1999陳情竟被北市府錄音　偷交給廠商辨識聲紋

快訊／司機確診！行政院副院長沈榮津隔離中　政院接觸人員將快篩

「疫情未到達高峰」　蔣萬安憂：減災配套沒跟上

快訊／99.6%為輕症　蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗

女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

蔣萬安早想提中正紀念堂改名？　他爆「深藍氣到發抖」

陳時中推「社交距離App」防疫　醫提2缺點：強力覺得實聯制不能廢

天道盟村哥搶千億核電工程　撂人狠砍包商...小弟超有guts全扛了

「錢有到姿勢都會」前男友妻上IG踢館　火辣直播主控提告結果曝

顏聖冠參選台北市黨部主委　承諾「助民進黨搶下首都」

遭特定人士鎖定？李明川「1周被盜用5次」揭詭異巧合

竹圍漁港球棒隊！21歲BMW男狠打50歲單車伯　只因他回「這句話」

研究：打3劑疫苗染Omicron　症狀只持續4.4天「比感冒還短」

新訓最雷營區是哪？　網一面倒喊「這1處」：簡直地獄

快訊／行政院3駕駛確診　蘇貞昌、副院長沈榮津、副秘PCR結果出爐

金鑽鳳梨尬綠茶、椰奶超解渴！手搖杯連10天「2大飲品第2杯半價喝」

政治熱門新聞

北市曝12人確診足跡！

快下載！社交距離APP將取代實聯制

快訊／新北最新足跡　3家KTV、電影院、金山老街、新莊體育館

為何支持國民黨？　26歲正妹參選人吐心裡話

許崑源女兒服務處喬遷　最美發言人到場

快訊／司機確診！行政院副院長沈榮津隔離中　政院接觸人員將快篩

美國智庫兵推中共大獲全勝　國防部說話了

4個月掉6公斤　施明德突喊：走了別怪我

北市曝7確診足跡！他連上多天網咖＋酒店　2男模會所、華西街夜市入列

快訊／快篩劑10支、口罩、泡麵　新北「輕症在宅」防疫包曝光

瑞典國會與歐洲議會訪團11人抵台

快訊／三峽群聚趨緩！居隔陰轉陽佔個案8成　侯友宜：疫情正在收斂當中

打給1999　北市府竟錄音偷交給廠商

中共殲16D電戰機罕見擾台　偵搜我防空飛彈情資奪制電磁權

更多熱門

相關新聞

蔣萬安拋中正紀念堂改名　深藍「氣到發抖」

蔣萬安拋中正紀念堂改名　深藍「氣到發抖」

有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，日前拋出將中正紀念堂更名為「台灣建設紀念館」，引發各界討論。資深媒體人黃暐瀚11日表示，身為蔣家後代的蔣萬安其實早在228時就想主動提出此議題，並透露很多深藍的人已經氣到發抖。

中正紀念堂轉型「綠委有意見」　蔣萬安籲：充分對話

中正紀念堂轉型「綠委有意見」　蔣萬安籲：充分對話

蔣萬安突拋中正紀念堂改名　黃瀞瑩：讓人滿頭問號

蔣萬安突拋中正紀念堂改名　黃瀞瑩：讓人滿頭問號

蔣萬安拋中正紀念堂改名　洪申翰：蔣介石銅像帶回家

蔣萬安拋中正紀念堂改名　洪申翰：蔣介石銅像帶回家

全台逾4千比特犬爆棄養潮？　蔣萬安：禁養難防動物攻擊

全台逾4千比特犬爆棄養潮？　蔣萬安：禁養難防動物攻擊

關鍵字：

蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

本土劇女星道歉「宣布息影」！

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面