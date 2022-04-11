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全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘　陸網全傻眼

記者鄒鎮宇／綜合報導

上海封城進入第14天，斷糧缺物資、與防疫人員的衝突消息不斷。微博10日晚間一段名為「上海錄音」的影片瘋傳，內容為一對夫妻到醫院快篩結果為陰性，但疫控中心認定為陽性，派警察到場將人帶到方艙醫院隔離，雙方爆發口角，原本20分鐘的對話已被刪除，目前僅剩9分25秒的錄音內容。

微博帳號「超级小源666」10日晚間PO出該段錄音的9分25秒版本，錄音內容為一對夫妻全家陰性且持有公立醫院的報告，但警察8日上門時以夫妻兩人人都是陽性為由，要將他們帶去方艙醫院進行隔離，而夫妻兩人據理力爭。

「報告拿出來！」女子聽完員警的說法後，冷靜地要求警方聽進她們的話。她強調，公立醫院將她孩子的檢驗報告輸入錯誤成陽性，因此她打電話投訴後，目前正在重新審核的流程中，且她們夫妻兩人陰性進入方艙醫院，恐怕會有感染的風險，因此拒絕配合，「我們有陰性報告」、「我們是錯誤的，我們是受害者」，「你們警察難道就是這樣執法的嗎？」，女子的丈夫也在一旁哭了出來。

沒想到，執法員警強調，他就是要執行命力，若她們有問題，後續可以跟上級部門反應，讓女子直接崩潰，大喊「大哥！我去方艙我就是百分之百的病人，我有6天的陰性證明，要不要拿給你看？」卻仍被員警拒絕。

▲上海超市貨架空無一物,吉林核酸檢測,武漢民眾接種疫苗。（圖／CFP）

▲上海確診人數屢創新高。（示意圖／CFP）

▲▼上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

▲上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

該段錄音曝光後在微博引起熱烈討論，「這個工作人員是機器人嗎？沒有自己的意識一樣，無語了」、「好窒息無力…為什麼會這樣啊，執行任務的機器」、「以後維權的時候一定記住錄音和攝像，正義不會遲到」、「實在無法聽下去，在當今法治社會，法制似乎成了笑話，沒有任何證據就可以抓人」、「跟別人口水磨蹭20多分鐘，想逼死別人也不願意去複查一下，某些執法人員真的是沒有人性」、「撲面而來的絕望感，疫情就是荒誕現實的照妖鏡」、「這男的真不行…感覺女的打滿全場、邏輯滿分、火力全開，男的只會哭」。

也有人說，「在朋友圈聽到這個錄音的時候覺得很恐懼，好像發生在自己家的事，體會到作為老百姓的絕望和無助，也許工作人員真的很累，每天有大量的任務要完成，完不成可能也會面臨我們所不知道的處罰，但是大家都是活生生的人，人命關天，怎麼面對他人的苦難能這麼冷漠，如果有一天自己的親人被這樣對待呢？」

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