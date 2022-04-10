桃園狂炸45例！嘉義精忠營區群聚延燒　再增4例感染源不明

▲桃園防疫記者會。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

指揮中心今（10）日宣布，新增431例本土案例，其中桃園有45例。對此，桃園市衛生局表示，這45例中有12例是居隔期間採檢確診、17例是與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案、12例是職場及校園接觸相關，共計41例，另有4例感染源不明仍在調查中。

衛生局長王文彥表示，今日有12例是由桃園既有傳播鏈所衍生，分別為大潭電廠相關新增7例（案27509至案27515）、網購電商工作室相關新增1例（案27365）、基隆海大老師衍生聯邦銀行新增2例（案27071、27274），與新北柔道場接觸者衍生新增2例 （案27069、27089），而這12例均為居隔期間陰轉陽確診，並無社區風險。

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此外，與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案共有9案17例，分別為新北校園群聚（三峽介壽國小）相關1例（案27083）、台北信義區某夜店相關1例（案27364）、與嘉義某營區群聚相關8例（案27068、案27073至27075、案27078、27079、案27081、案27507）、與竹北某燒肉聚餐相關1例（案27367）、與某營區接觸外縣市確診案相關2例（案27070、案27368）、與花蓮謝姓宗親相關1例（案27072）、與基隆親人確診者接觸確診1例（案27080）、與新北非同住家人確診者接觸確診1例（案27369）、與台北市某KTV群聚相關1例（案27508），而這17例也均為匡列居隔採檢確診，社區風險仍在釐清中。

至於職場及校園接觸相關部分，共計5案12例，分別為3個校園共8例，包括中原大學2例（案26986、26992）、萬能科大2例（案27097、案27082）、龍華科技大學4例（案27084、案27085、案27086、案27087）。此外，有2個職場新增4例，某加油站相關1例（案27090）、龜山區某科技廠相關3例（案27361、案27362、案27366）。

另外，有4例的感染來源尚待釐清，目前疫調持續進行中，分別為龜山另一科技廠相關1例（案27292）、楓樹國小相關1例（案27370）、某職場1例，其工作地不固定（案27363）。另有1例（案27506），因發生症狀就醫採檢確診，此4案的感染源關聯性尚待調查，因此市府將其先暫列為獨立個案，將持續追蹤匡列。

王文彥說明，市府針對發生確診者的學校進行相關採檢，包括青埔國中預計採檢500人，持續疫調當中；楓樹國小採檢253人，目前仍在檢驗中。此外，針對桃園龜山區某機器人科技廠，市府已完成匡列105位移工後送居隔，4月8日全職場也擴大PCR採檢438位，其中3位陽性確診（案27361、案27362、案27366）。為避免疫情擴散，全廠已於4月9日起預防性停工至4月12日，市府將持續監測後續疫情及健康管理監測。

王文彥進一步說明，有關龜山另一科技廠，於3月31日發生1例確診個案（案23527），並於昨（9）日新增1例（案27292），於今日公布，該案於7日開始出現症狀，9日自行快篩陽性、並就醫採檢確診，初步疫調2者沒有相關性，目前已擴大完成採檢同部門及同樓層員工共357人，且所有廠區及鄰近外圍皆已完成全面清消，市府將持續注意採檢及健康管理監測。

新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站今日共採檢862人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢14萬6,011位，其中14萬4,467位陰性、298位陽性、1,246檢驗中。社區採檢站持續開設中，若民眾有足跡重疊、或覺得有需要都可前往採檢，若已出現疑似症狀，則請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），保護自己，也保護家人。