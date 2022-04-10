快訊／本土中症再+4「50多歲女未打疫苗」　今年中重症累積14案

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍台北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布新增431例本土病例，連兩日破400，另新增4人中重症。指揮官陳時中表示，個案都在50歲以上，當中1人沒有打疫苗為50歲女性，其餘3人分別接種2～3劑疫苗；今年本土病例累積中重症達14例，換算下來，輕症比例仍達99.61%。

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▲0410本土、境外病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布今年本土病例3546案分析，新增4例中重度以上個案，目前累積14人，當中2人死亡。指揮中心也細分中症與重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，主要差異在於嚴重程度是否住進加護病房，另如果出現急性呼窘迫症候群、敗血性休克，還沒安排加護也算重度，其他像是輕微肺炎、氧氣濃度在為使用氧氣鼻管時低於95%等其他屬於中度醫療需求就是中度。

▲0410_本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，今天新增4案都是中度肺炎個案，沒有住加護病房，分別是80多歲男性接種過3劑疫苗，本身有高血壓、冠狀動脈心臟病史，X光顯示有肺炎，不過氧氣濃度狀況屬良好，分類屬於中度，看起來應該比較輕微的肺炎。

另兩人是70多歲男性，接種兩劑疫苗、60多歲男性接種三劑疫苗，氧氣濃度稍微掉下來94%以下，X光有出現肺炎，沒有需要住加護病房，分別有高血壓病史、60多歲沒有慢性病史，不過65歲以上本身也是獨立的屬於染疫後風險陰子。

最後一位50多歲女性沒有接種任何一劑疫苗，有高血壓心臟病病史，這次染疫後有出現肺炎、血氧濃度掉到92%，住院有需要使用氧氣，有接受瑞德西韋治療。

羅一鈞也藉此呼籲，現在本土疫情在持續每天有新增病例，有接種疫苗的民眾可能演變重症機會會降低，盡快接種疫苗保護自己。

根據指揮中心統計，自今年1月1日至今共有14人中重症，其中2人死亡屬於重症，其餘12人為中症。個案年齡分佈為20多歲1人、50多歲3人、60多歲3人、70多歲3人、80多歲2人、90多歲2人。死亡個案分別為80多歲與90多歲。