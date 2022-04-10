立委籲成立快篩國家隊！陳時中：準備中、沒有問題

▲衛福部長陳時中出席義光教會演說。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情升溫，昨天單日本土病例來到442例，快篩試劑需求隨之大增，有立委提出行政院儘速籌組快篩國家隊，讓快篩試劑由政府提供，減輕人民負擔。指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示，這都在準備中，沒有問題。

快篩試劑出現搶購，然而國內怪篩動輒需要花費300元，和國際相比貴出許多。時代力量立委陳椒華提出呼籲，行政院儘速籌組快篩國家隊，讓快篩試劑由政府提供，減輕人民負擔；並希望能夠比照新加坡、韓國的快篩試劑價格行情，將快篩試劑價錢壓低。陳時中今日台灣基督長老教會義光教會進行專題演講，會後受訪回應，這都在準備中，沒有問題。

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陳時中日前已表示，不排除徵用快篩試劑列為防疫物資，並指出，這些事情正在討論，進行盤整與各個製造商計算需要的量，再決定是否需要徵用，或者其他方式，但價格一定要降。

總統蔡英文日前因接觸確診家人自主隔離10天，行政院長蘇貞昌、陳時中曾與蔡開會，但因PCR陰性無需自我健康監測，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰貼出昨（9）日疫情記者會的影片，陳時中在拿出確診數手版當下「4度吸鼻子」讓他相當擔憂，驚問「是鼻子過敏，還是感」；也建議可以比照醫療人員，連續PCR捅鼻子14天，就可以繼續上班。陳時中對此表示，要隔離或相關情況，都有科學證據與科學作法，每個人身體自己要照顧好。

另有報導指，地方傳出，桃園市長鄭文燦相當看好陳時中，認為陳若參選一定會勝選，網友也認為合適。陳時中僅回應，謝謝大家抬愛，目前沒有做規劃選舉的事情。

▲衛福部長陳時中出席義光教會演說。（圖／記者洪巧藍攝）

