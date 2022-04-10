「最美里長」林京玲7000份美食地圖被搶光！網讚實用：還好有拿到

▲「最美里長」林京玲自製的7000份美食地圖被搶光。（圖／翻攝林京玲臉書、IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱「全台最美里長」的台中西區公民里里長林京玲為服務里民，服務期間繪製做服務小墊板發放，今年再次加入巧思，將公民里周圍的美食店家製作成地圖的形式，讓在地人更了解「美食就在身旁」的道理。不少里民收到後都大讚實用，也讓店家在疫情下生意滿滿，創造了大家都開心的多贏的局面。

林京玲製作的美食地圖中，從台中教育大學到忠信國小等周邊商圈，分別依各路各區有店家的部分分區標示，方便民眾辨識，4種顏色分類9區，共收藏了公民里的120間餐飲店。

▲▼林京玲平時會分享吃美食的照片，上圖為公民里美食地圖。（圖／翻攝林京玲臉書、IG）



美食地圖上的店家包羅萬象，有包手豆漿、龍哥鹽酥雞、中華魯味、月亮壽司、佳原汁牛肉麵、松哥拉仔麵及楊清華潤餅等。林京玲也開玩笑地說，美食地圖上有太多選擇，擔心外食族會出現「選擇障礙」，「也讓大家更了解自己的周遭生活環境，求生小孩的臨水宮以及土地公上公館公園都標示進去，不要拜錯囉！」

林京玲也於8日發文表示，印製的7000份公民美食地圖已經被索取一空。不少網友留言大讚，「有幸在街訪的時候拿到一張」、「可以拍一系列影片，片名是：里長姊林京玲，中區美食大探索」、「里長妳辛苦了」、「謝謝貼心的里長」、「哭哭，美女姊姊，還會再有嗎」、「這麼快就沒了」。

據悉，林京玲24歲參選台中市西區公民里長，以黑馬枝姿當選，並於2018年連任，深受當地里民喜愛。林京玲今年過年跟風「華燈初上」，PO出旗袍裝拜年，但因照片上使用簡體字而引起網友討論。

▼林京玲過去穿旗袍拜年，因簡體字而引發討論。（圖／林京玲提供）



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