微軟提出更新警告　舊版本Windows 10今年5月後將不再支援





▲微軟官方提醒Windows 10今年5月10日後將不再支援。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

微軟日前發出公告指出，未來舊版本的 Windows 10 系統即將停止支援，後續將不再提供安全更新，預計5月10日就會執行該項公告。

根據微軟的說法這次包括 2020年推出的 Windows 10 20H2的家庭版、Windows 10 Pro、教育版、還有 Windows 10 Pro for Workstations；2019年發布的 Windows 10、version 1909（企業、教育、IoT等）將於今年5月10日停止支援，不再安全更新，要用戶盡快升級 Windows 11 系統，不然後續可能會被強制更新。

如果用戶不自行升級，到時想使用 Microsoft Support 服務，就會被引導到升級介面；另外，微軟也會透過機器學習（ML），讓 Windows 10 20H2 版本的用戶自動升級至 21H2 版本。

微軟指出，全部的 Windows 10 系統(包含最新的 21H2 版本)支援到 2025年10月14日，屆時就不再發送安全性更新，也會減少軟體支援，希望用戶全面升級到Windows 11 系統。