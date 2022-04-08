漁工被騙非洲外海捕鮪魚...遭海盜挾持4年　惡老闆竟拒付薪水　

▲遭索馬利亞海盜劫持4年7個月的台灣漁船船員獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宏瑞／高雄報導

在台灣登記的阿曼籍「Naham 3號」漁船26名船員，2013年遭索馬利亞海盜脅持，關押到2017年才終於獲得釋放，船員們抨擊船東洪高雄在關押期間不聞不問，其中，7名中國籍漁工事後跨海向船東提告，要求支付被挾持期間的薪資，高雄地院審理後認為，7名漁工確實受雇於船公司，因此判決洪高雄和船公司應賠償近900萬元的薪資。

阿曼籍「Naham 3號」漁船2013年3月時，於東非塞席爾（Seychelles）附近海域遭索馬利亞海盜劫持，船長鍾徽德在挾持過程中遇害，另外2名船員則是在糧食、水源短缺的情況下死去，只剩下26名船員，其中包括我國籍輪機長沈瑞章，以及大陸籍、印尼籍、越南籍、菲律賓及以及柬埔寨籍船員。

倖存的台籍輪機長沈瑞章，2014年更拍攝「向馬政府求救的影片」，影片中，沈瑞章赤裸上身、憤怒地說，「都2年10個月了，你看我們這批人穿成這樣子，每個人身上都有病，台灣政府可以這樣做嗎？那麼自私，不聞不問，我們這些人要等死了」。

26名船員直到2017年10月才獲釋，團員透露，在關押期間海盜根本不把他們當人看，只給予少量的水喝，由於實在是太餓，最後只好自己想辦法弄老鼠肉來吃，每天彷彿行屍走肉般、沒有希望的活下去。

26名船員獲釋後各自返回自己國家，其中，王姓等7名大陸籍漁工跨海向船東提告求償被囚的4年7個月期間的薪水，並聲稱他們當初上船後，本來沒有要去被擄的海域作業，是船東說公司有另艘船在該海域捕了很多鮪魚，要他們也去該處捕撈，還強調有聘雇3名斯里蘭卡籍傭兵保護大家，結果才剛到該海域就遇到海盜，船長還被打死。

高雄地院審理時，船東洪高雄否認有指派Naham3去該海域捕撈鮪魚，且漁工們被囚期間沒有提供勞務，公司不應該給付薪水，但法官根據相關文件及報告，認定王姓等7名中國籍漁工確實受雇船公司，且農委會漁業署多次發函提醒該海域有海盜，但船公司仍指派漁船前往作業導致綁架事件，船公司應負起責任，判賠近900萬元薪資給7名漁工，全案可上訴。