台鐵工會不排除5／1依法休假！　王國材：期待不要發生

▲台鐵工會不滿公司化倉促是假改革，上街陳情抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵公司化設置條例草案送交立法院，只是台鐵企業工會不滿草案未與他們溝通，不排除5月1日勞動節發動依法休假，交通部長王國材今（28日）盼好好溝通，期待這件事不要發生。

立法院交通委員會今進行「清明連假期間疏運作為及防疫措施」、「323地震花東交通災害重建及交通部所屬道路、大眾運輸受損影響及安全因應」專題報告，並備質詢。立委洪孟楷提到，台鐵工會對於公司化無法接受，不排除5月1日請假抗議，有何因應？王國材說，交通部有釋出善意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王國材到立院備詢。（圖／翻攝國會頻道）

王國材表示，台鐵工會對於未來想法有不同想法，現在鐵路法通過，公司法也送來了，這幾天交通部內部都在討論工會版本哪些可接受跟調整，最終期待公司條例達到共識，這週最為重要，會持續跟工會溝通，社會大眾若覺得台鐵必須改變，願意跟同仁一起努力。

洪孟楷問，若最後沒辦法溝通，勞動節面對依法集體休假是否有最壞打算？王國材指出，還有一段時間，「期待這件事不要發生」，重申這週最重要，內部討論過了，希望有共識，盼台鐵改革不要造成民眾傷害，並好好落實改革。