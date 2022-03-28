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太魯閣傷者痛喊1年見不到交長！　王國材抱歉了：沒黃牛

▲▼太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊見不到交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

▲太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊始終見不到王國材。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

太魯閣事件一周年，傷者與家屬今（28日）到立法院前召開記者會怒批，總統蔡英文承諾會妥善處理，這段時間交通部王國材卻避不見面，或約了被放鳥，提出3訴求，要求盡快成立外部監督團體。王國材親自出面抱歉，並解釋自己沒黃牛，已空出明天下午3點時間和大家見面。

家屬們表示，去年4月2日後面對的是交通部官僚無比傲慢，數度表達希望與王國材見一面，聽聽他們心聲，盼能真正改革台鐵，但好不容易敲定，被部長臨時放鴿子，從沒想過，要見部長一面如此艱難。

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▲▼太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊見不到交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

▲▼王國材強調，家屬要求的成立外部監督團體，必須徵求亡者家屬同意。

▲▼太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊見不到交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

家屬在立院前不停痛喊「我要見部長」並砲轟，直到交通部知道他們要開記者會，才急忙說要約。傷者家屬唐先生提到，王國材曾在媒體答應週六、日都願意跟家屬開會，到現在甚至連傷者一面都不願意，不公不義是傷者所認識的王國材。當時在第7車廂的張小姐指出，當時帶著5歲孩子爬出窗戶，手縫了100多針，每每想到這次事件心痛、發抖，台鐵不改革有多少遊子就無法安心回家，控台鐵文化和制度失控，且組織腐化，必須成立外部監督團體。

家屬們3訴求包括，請王國材履行承諾，與傷者和家屬面對面溝通、儘速成立台鐵安全改革的外部監督團體，並仿效日本制度，成員應納入亡者家屬與傷者代表，共同監督安全改革，和台鐵高層應負起責任，妥善處理傷者事宜，還給受難者基本的公平正義。

▲▼太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊見不到交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

▲▼王國材說，明天下午會再和家屬們見面好好討論。

▲▼太魯閣事件一週年，傷者家屬痛喊見不到交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

王國材認為，1、3項絕對沒問題，但第2項成立外部監督團體必須徵求亡者家屬同意，最後簽名承諾。王國材進一步說明，家屬一直其實認為3月23日有約，但他沒黃牛，是行程裡沒有，可能同仁聯絡有誤解，很抱歉，但明天下午3點會跟他們見面，針對所提問題進一步溝通。

另根據交通部報告，太魯閣事件統計有309位傷者，重傷41位、中傷75位，輕傷193位。

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