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近距離目擊UFO！中情局前官員曝「數百計美軍慘了」：恐腦損

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▲五角大廈公布的幽浮（UFO）截圖。（圖／翻攝自YouTube／HISTORY）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人類對於外星人及不明飛行物（UFO）到底存不存在，一直以來都很好奇，也有不少人拍下疑似外星生物的照片，但都無法證實。一名曾任於美國中情局（CIA）的頂級大腦專家透露，曾有數百名美國軍官在與不明飛行物相遇後皆受到腦損、灼傷等意外。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，底特律教授克里斯托弗•葛林（Christopher Green），曾於2010年接受CIA斥資2200萬美元（約新台幣6.3億元）的秘密專案委託，監控不明飛行物（UAP）和撰寫其造成的傷害及死亡率相關報告。

從1960年代以來，就一直和中情局合作的葛林說，他處理過數百名相關病患，其中也包含特種部隊軍官和其他因和不明飛行物皆處後受傷的軍事人員，而有十分之一的病患皆在他們報告遇上不明飛行物後的七年內死亡。

許多患者出現類似「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症狀，情報機構認為可能為外國利用高頻率微波秘密攻擊造成，但早在2016年，古巴使館還沒傳出類似攻擊的數十年前，葛林教授就提出相關案例了。

葛林在「對人體皮膚和神經組織的臨床醫學急性和亞急性場效應」（Clinical Medical Acute & Subacute Field Effects on Human Dermal & Neurological Tissues）的論文中提到，第3、4類近距離接觸（CE-III-IV events）的病患，出現多發性硬化症，輻射灼傷，腦損等傷害，明顯是因和幽浮近距離互動產生。

葛林認為，病患們的傷勢和症狀，是因為太靠近那些無法察覺的高功率微波的不明飛行物導致。他在研究報告中指出，有些美軍可能是在這些飛行物盤旋移動時，因推進系統所發出的強大無線電，或是電磁頻率而造成傷害，這些病例的症狀都類似「哈瓦那症候群」。

不過葛林強調，因為自己有承諾要保密，因此不會詳述2009年受五角大廈委託所撰寫的研究報告。

美國政府在本周也公開了一份2012年結案的五角大廈專案報告，同樣指出人類目擊UFO後，會產生如輻射灼傷，癱瘓，甚至腦損等影響。

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