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北非驚見「神秘五角星」　他曝畫面：UFO千年前著陸

實習記者廖翊慈／綜合報導

多數人至今仍對於宇宙中，是否有外星人的存在抱持著高度懷疑，許多專家學者卻屢屢發現疑似外星人及UFO的行蹤。有「UFO獵人」之稱男子沃林（Scott C Waring），最近透過Google Earth在阿爾及利亞（Algeria）發現一個神祕的五角星，令他懷疑是外星人著陸。

根據Daily Star報導，沃林時常在YouTube上傳自身發現疑似UFO行蹤的影片，他於3月26日上傳的影片中表示，近日透過谷歌地圖，發現北非國家阿爾及利亞的邊緣，有一個神祕的深灰色五角星，座標在「 29°14'25.N、7°02'11」，「這個看起來像五角星的不明飛行物體，真的很古老，很不可思議。」

▲沃夫在北非發現的神秘五角星。（圖／翻攝自Google Earth）

▲沃夫在北非發現的神秘五角星。（圖／翻攝自Google Earth）

沃林在影片中繼續說道，「當我對這個五角星進行放大銳化時，你可以看到它是一個五角形，每個部份的深淺不一，中間上面還有一個很大的駝峰」，他將畫面轉成彩色版，並從側面看了3D影像圖，「它看起來著陸了數千年，只是被沙子覆蓋了」，而Google Earth將這個不明物體標示為「H666」，且可能是位於廷杜夫省一處小鎮公園內的小山丘。

▲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲多年來外星人及UFO一直是個謎團。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

沃夫在影片中認為，這個神祕的五角星是一個「古老的UFO」，也引起許多網友討論，「看起來似乎有金屬埋在沙子裡，好想去看看裡面有沒有外星人」、「這看起來比較像是一座火山，灰燼蔓延後，才讓它變成這種形狀」、「如果仔細看可以發現，好像有幾條通道可以通往山峰，外星人很有可能住在地下」、「這是不是外星人在地球做的記號」。

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