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不滿遭停權　俄羅斯退出聯合國人權理事會

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部7日綜合外電報導

聯合國大會今天通過將俄羅斯的聯合國人權理事會成員資格停權，因有消息指出，俄軍在烏克蘭「嚴重且系統性侵害人權」。莫斯科隨後宣布退出人權理事會。

路透社報導，這次由美國帶頭發動的表決共獲得93張贊成票、24張反對票、58票棄權。

擁有193個成員的聯合國大會（General Assembly）若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將人權理事會47國中的某一個國家停權。

投反對票的國家包括俄國、中國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞、越南等。棄權國家則有印度、巴西、南非、墨西哥、埃及等國。

俄羅斯駐聯合國副大使庫茲敏（Gennady Kuzmin）在表決之後，形容這項舉措「不合理且有政治動機」，接著宣布俄國已決定完全退出人權理事會（Human Rights Council）。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）則告訴記者，哪有人在被開除後才遞辭呈。

俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，原本預計任期在2023年結束。

根據今日決議，聯合國大會之後可以同意結束停權，但那種情況已不可能發生，因為俄國已退出理事會。

聯合國大會過去只有一次將會員國逐出人權理事會，是2011年3月一致通過把利比亞停權。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，聯合國「釋出一項清楚訊息，那就是受害者和倖存者的苦難不會被忽視」。

 

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