上海底層叫肯德基外賣　控被政府「截胡」送高檔社區當物資免費發

▲上海有民眾控訴叫外賣被政府「截胡」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

大陸疫情再現高峰，許多城市進行封城管理，一名住在上海的民眾則控訴，他近日上網訂了肯德基，竟然「被政府截胡」送去高級社區免費送，他沒吃到炸雞就算了，連退款也沒收到，譏諷「人上人們吃上免費的肯德基了，底層人民付了錢的」。

相關對話近日被分享到「爆料公社」，截圖中可見，一名網友收到肯德基的訊息，告知他先前諮詢的大單專送服務，「因政府保供需要，暫時無法滿足您的送餐需求，敬請諒解」，讓他直呼「之前訂的kfc被政府截胡了」。

▲▼網友貼出對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



該網友表示，他叫的肯德基被送到長寧區的高級社區，諷刺說「太好了，人上人們吃上免費的肯德基了，底層人民付了錢的，沒有了」、「老爺吃了你的東西，是看得起你」。

另有截圖顯示，一名網友說他婆婆住在長寧區，「發第二次免費物資了，發的肯德基」，照片中可見，一名穿著防護衣的人員正在分送三大箱肯德基。

▲有網友分享收到肯德基物資。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



不過從微博上的網友分享可見，當地政府會發送各式物資給進行封城管理的民眾，深圳下沙區居民就在3月收到7萬份免費的肯德基豪華套餐，上沙區也有7千份免費的必勝客午餐，還有人分享收到一大箱草莓等等，似乎一縣城市的民眾在隔離時都收到不錯的物資，引起其他區域的民眾不滿。