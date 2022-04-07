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北市9家酒店17人染疫！衛生局急籲「消費者自主快篩」　名單卻遲未公布

▲▼台北市衞生局疾病管制科長張惠美、台北市衞生局主秘邱秀儀。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市衞生局疾病管制科長張惠美、台北市衞生局主秘邱秀儀。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，7日新增382例本土病例，其中有87例是台北市個案。台北市衛生局7日表示，台北市累計9家酒店、17人確診，匡列129名密切接觸者居家隔離，呼籲曾到訪酒店的民眾自主快篩；但儘管台北市衛生局呼籲民眾快篩，截至傍晚5時，仍未提供完整酒店名單，僅提供確診者案號，恐讓曾到訪民眾難以辨別。

台北市衛生局7日召開防疫記者會，疾管科長張惠美表示，台北市已有9家酒店、累計17例本土確診病例，包括台北市9例、外縣市8例，而台北市商業處於6日晚間已通知相關場域工作人員全體快篩，進行環境噴消並停業3天，依疫調結果匡列密切接觸者居家隔離共129人，呼籲自3月27日起曾至酒店消費者，請儘速使用家用快篩試劑檢測，加強自我健康監測。

由於衛生局呼籲消費者快篩，媒體實際追問9家酒店名稱，但台北市衛生局並未明確回應，僅說待比對名單和進行疫情調查。而北市商業處則補充，17例個案分別為案24977、23022、24877、24760、24859、23077、23122、23123、25007、24827、24841、24982、25366、25302、22555、25007及25006。

根據台北市衛生局過去公布的足跡顯示，案23022、23077、23122、23123曾經在3月25日到過帝都商務會所；案24841則於3月30、31日及4月1、2日在世盟百欣酒店，但詳細酒店名單仍待衛生局提供。

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