牠們隔離比人過得好！　深圳首創「寵物方艙」完勝上海打死狗

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情持續封控，各地有民眾拉去隔離，許多人最擔心家裡寵物怎麼辦？深圳今（7）日曝光首創「寵物方艙」服務，可以免費托管集中和醫療檢查隔離人員的寵物，可承受數量是300多隻。相較上海防疫員活活打死小柯基的不人道行為，不少大陸網友直呼，「深圳隔離政策很全面、很有愛。」

上海浦東某個社區6日發生防疫員打死小狗離譜事件。當時柯基主人陽性確診被拉去隔離，委託社區幫忙照顧，沒想到被防疫員拿鐵鍬狠狠拍打致死。如此誇張事件，社區管委會今日輕描淡寫表示會賠償。遭襲曝光後引起大陸網民抗議，直呼「疫情之下，所有萬物生命是平等的。」

▲深圳首創大陸第一個「寵物方艙」 。（圖／翻攝 青峰俠）

相較上海不周全的政策，三月中旬深圳實行兩星期封控政策，已經出現「寵物託管」概念。當時上沙塘晏村因疫情防控，居民被集中隔離，當地政府為了解決居民家中寵物的安置問題，先後搭建兩個「愛心寵物驛站」，托管轉移隔離200多寵物。

考量現今有太多人養寵物當孩子，「寵物隔離」必須要有常態化解決方案。深圳政府3日正式創立全大陸唯一「寵物方艙」，位於光明區光明街道逕口社區，佔地面積8500平方米，建築面積1500平方米，正式運行後，犬、貓寵物托管的最大容量為300隻。

▲深圳「寵物方艙」連小鴨子都可以照顧 。（圖／翻攝 青峰俠）

據了解，正式運行的「寵物方艙」託管各式各樣寵物。從釋出影片可以看見，就連小鴨子也一起被集中照顧，裡面的動物們吃好睡好，還有專人照顧，更換飲用水和便盆，並且定期拍照回傳給飼主看。

深圳「寵物方艙」採用鐵皮屋搭建，內部空間兩側以兩層籠子為限，中間過道大約不超過十個籠子，整體空間目測大約可容納40多隻寵物。現場防疫人員提供觀察、護理、健康監測和醫療保障服務，該托管中心目前只托管集中隔離人員的寵物，暫不收取費用。