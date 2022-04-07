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指揮中心急開病房集檢所「每天可收1100人」　血氧機可調度1.8萬台

▲▼指揮中心4/7記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

本土確診數攀高，醫療量能備受考驗，指揮中心表示，目前專責病房和集檢所平均每日可收治1100人，血氧機部分，全台有1萬8000台可供調度。

指揮中心指出，為維護醫療量能，未來可能規劃輕症在家隔離，針對民眾擔心血氧機恐不足，台大醫院院長吳明賢指出，無症狀缺氧或快樂缺氧的狀況在這波Omicron疫情中比較少見，因此波死亡或重症者，皆以老年人或慢性病等高風險族群居多，「這些人不太可能讓他在家隔離，會居隔的都是輕症，我們沒有去計算是否足夠，不過血氧機本來就是我們在醫院治療的一部分。」

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醫療應變組副組長羅一鈞則指出，現在有3000台血氧機在集檢所，目前集檢所尚未發現因快樂缺氧需要後送到醫院的部分，血氧機會按照風險高低使用，不一定每個人都會配備到一台。「像年紀輕的人，沒什麼症狀就不會像年紀大的人需要配備一台，不過在集檢所都有配備血氧機可以監測。」

指揮官陳時中表示，目前共有4311專責病床，集檢所有6372床。以平均住10天而言，每天可收置1100人；此外，地方加強旅館每縣市也至少有50間，「換言之，10天平均到1500人都還可收。」

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