竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

▲廖男婚後仍被已婚女同事要求發生關係。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹旺宏電子公司一名廖姓男子指控，已婚的謝姓女同事不斷逼迫他去謝女家中進行性行為，還要求他不能跟妻子正常互動，事後提告謝女侵害廖妻的配偶權。新竹地院表示，廖男及謝女的對話訊息充滿激情，雙方也坦承發生關係，因此認定謝女侵害廖妻的配偶權，判賠20萬元。

廖男指控，他和謝女為同事，兩人某次聊到車子相關話題而熱絡起來，進而互有好感發生關係；事後，謝女知道他要結婚，竟因嫉妒而不斷逼迫，甚至偷用他手機存下妻子的電話、地址等，威脅會將兩人的關係曝光，逼迫他上班前要到謝女家發生關係，讓他苦不堪言。

沒想到，廖男於2020年5月12日登記結婚後，謝女事後真的傳訊息、打電話給妻子，謝女的先生也將他跟謝女的對話記錄傳給廖妻，破壞他們一家的生活。謝女甚至嗆聲，「爭執與報復我會慢慢還給你」、「她媽叫什麼名字我都知道，全家人都知道」、「我會展開報復…這不是威脅！是報復，徹底報復」等，讓廖男夫妻憤而提告，求償80萬元精神撫慰金。

法官勘驗兩人對話記錄，發現廖男、謝女維持關係長達近4年，Line的訊息充滿情色對話，「那也是我第一次幫你口交到射，雖然不完美，因為還是有靠你的手，但至少你要射，我是含在口中讓你射，舒服嗎？喜歡那種感覺嗎？」「剛剛你射完，我舔了一下。嘴裡都是那味道」、「上面下面兩個我都要親吸、舔的（得）你不要不要的」等。

據《自由時報》報導，法官表示， 從上述對話可看出兩人確有調情，內容多為討論性行為的過程、感覺，且發生關係次數難以計算，因此認為謝女侵害廖男的配偶權，且情節重大，應賠廖姓夫妻20萬元，全案可上訴。

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