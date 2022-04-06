「輸俄清單」擴大！增列57軍商品出口管制　外交部：與民主陣營一致

▲俄羅斯總統普丁。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

為了履行國際合作義務，防止我國高科技貨品輸往俄羅斯作為軍事用途，經濟部6日公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」，增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」（簡稱「輸俄清單」），自公告日起生效實施。外交部說明，為與民主陣營採取一致行動，增列輸俄清單規定，呼籲透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。

外交部表示，俄羅斯自今年2月24日對烏克蘭發動軍事行動後，引發全球嚴重的關切，國際社會除鼓勵俄烏雙方進行和平對話外，也紛紛採取各類措施協助烏克蘭及週邊地區儘快恢復和平與穩定。

外交部說明，為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，我國政府經與理念相近國家磋商後決定，於今年4月6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效，該出口管制清單包含57項管制品項，詳細資訊及具體管制作法請參考經濟部國貿局最新發布的相關新聞參考資料。

外交部表示，我國重申反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見，台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。

經濟部指出，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭後，經濟部自3月1日起即針對「瓦聖納協議」規範之產品出口俄羅斯，從嚴審查。現參照盟友作法，經濟部依據貿易法第13條第3項規定，進一步增列「輸俄清單」，將具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品品項，嚴格管理。