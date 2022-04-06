　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「輸俄清單」擴大！增列57項軍商品出口管制　外交部：與民主陣營一致

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

為了履行國際合作義務，防止我國高科技貨品輸往俄羅斯作為軍事用途，經濟部6日公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」，增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」（簡稱「輸俄清單」），自公告日起生效實施。外交部說明，為與民主陣營採取一致行動，增列輸俄清單規定，呼籲透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。

外交部表示，俄羅斯自今年2月24日對烏克蘭發動軍事行動後，引發全球嚴重的關切，國際社會除鼓勵俄烏雙方進行和平對話外，也紛紛採取各類措施協助烏克蘭及週邊地區儘快恢復和平與穩定。

外交部說明，為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，我國政府經與理念相近國家磋商後決定，於今年4月6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效，該出口管制清單包含57項管制品項，詳細資訊及具體管制作法請參考經濟部國貿局最新發布的相關新聞參考資料

外交部表示，我國重申反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見，台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。

經濟部指出，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭後，經濟部自3月1日起即針對「瓦聖納協議」規範之產品出口俄羅斯，從嚴審查。現參照盟友作法，經濟部依據貿易法第13條第3項規定，進一步增列「輸俄清單」，將具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品品項，嚴格管理。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
小S崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？
快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、
呼籲家戶用電要節電！王美花：現在電費太便宜了
身分證拿出來！「中2碼」鍋免費吃到飽　肉片無限續點
車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72打趴杰爺　8萬人同場歡呼
女星赴陸當帶貨網紅　口罩「單個賣1250」網收到氣炸：像內褲
疫情大爆發！「本土校園單日暴增79例」創新高紀錄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

「輸俄清單」擴大！增列57軍商品出口管制　外交部：與民主陣營一致

朱立倫擬5月訪美拜會白宮高層　黃介正任國民黨駐美代表

藍綠布局六都「聲聲慢」　國民黨高雄沒人選、民進黨新北也難產？

魯明哲不選桃園市長　肯定羅智強參選聲明「很正向」

想選桃市長秒被國民黨中央打槍　綠營酸羅智強：根本就是韓國瑜2.0

轟羅智強「白目硬幹」　郭家軍開嗆：黨不是你一個人的

蔡英文召陳其邁、鄭文燦入府商討防疫　柯文哲：雙北沒疫情？

快訊／北市累計16校「7校全校停課」　柯文哲：鼓勵各校開始遠距教學

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

「輸俄清單」擴大！增列57軍商品出口管制　外交部：與民主陣營一致

朱立倫擬5月訪美拜會白宮高層　黃介正任國民黨駐美代表

藍綠布局六都「聲聲慢」　國民黨高雄沒人選、民進黨新北也難產？

魯明哲不選桃園市長　肯定羅智強參選聲明「很正向」

想選桃市長秒被國民黨中央打槍　綠營酸羅智強：根本就是韓國瑜2.0

轟羅智強「白目硬幹」　郭家軍開嗆：黨不是你一個人的

蔡英文召陳其邁、鄭文燦入府商討防疫　柯文哲：雙北沒疫情？

快訊／北市累計16校「7校全校停課」　柯文哲：鼓勵各校開始遠距教學

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／日本將對106國「解除邊境管制措施」

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

名嘴購物贈品被漏去討回　收銀員反說「要注意」網：怎變客人的錯

布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

龍劭華遺作上檔倒數　柯叔元仰望天空「龍哥在看吧」女兒台下險淚崩

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

先探／冷門變火熱　誰是下一個特化股王

「花田餐桌」VIP座賞山、海芋唯美風光！花藝DIY打開五感小旅行

小S揭夜店內幕　崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

快訊／疫情考驗正開始　侯友宜：有症狀就不上班、不上課

即／羅智強凌晨4大聲明：續選桃園市長

三峽體育師「1傳百」！侯友宜找到原因　中央縮短居檢惹禍

快訊／新北+115「分布17區」　Ct值最低14.5在新莊

每天300例確診變「小菜一碟」？　黃珊珊曝：北市今增45例

快訊／北市曝6確診足跡！

快訊／北市累計16校「7校全校停課」　柯文哲：各校開始遠距教學

快訊／清零？還病毒共存？　蔡英文解答：以「減災」為目標

男子突襲打斷致詞喊「我要陳情」　蔡英文笑回：好！你給後面那位

快訊／金華國中1教師確診　北市證實：4班級120名學生即起停課

快訊／北市16校7900師生停課！　北投內湖區2國小最嚴重

LIVE／新北單日爆115例本土　侯友宜最新說明

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

更多熱門

相關新聞

教宗舉「烏克蘭國旗」譴責布查大屠殺

教宗舉「烏克蘭國旗」譴責布查大屠殺

教宗方濟各（Pope Francis）在接見來自烏克蘭的難民兒童時，手舉一面從布查鎮（Bucha）送來的烏克蘭國旗，譴責俄軍在布查做出的大屠殺行為，要求俄羅斯結束烏克蘭戰爭，以及在布查所做的暴行。

載易燃物「自撞俄大使館」　羅馬尼亞男當場亡

載易燃物「自撞俄大使館」　羅馬尼亞男當場亡

杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　她淚揭慘況

杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　她淚揭慘況

歐洲擬禁俄煤！美媒警告「3大毀滅性」代價

歐洲擬禁俄煤！美媒警告「3大毀滅性」代價

菜鳥兵狂輸！普丁組「爸爸軍團」助攻烏

菜鳥兵狂輸！普丁組「爸爸軍團」助攻烏

關鍵字：

外交部俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面