南投縣政府引介資源輔導　中年街友清明返鄉告慰往生父母

▲南投縣政府與人安基金會協助街友「阿興」於清明節返鄉為父母掃墓。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投男子「阿興」（化名）過去因生意失敗、傾家蕩產又父母雙亡，一度被迫「北漂」謀生不順、浪跡各地，更淪為街友，處境堪憐；經南投縣政府和人安基金會攜手協助，阿興目前不但獲得安置住所、重拾穩定工作和收入，更在清明節一圓返鄉為父母親掃墓、報平安的心願，開啟人生新局。

縣府指出，50歲的阿興因投資遭遇詐騙，家產一夕之間化為烏有，爾後又經歷雙親過世，接連的噩耗讓他深受打擊，勉強打起精神離開故鄉傷心地、北上工作想重新生活；無奈屋漏偏逢連夜雨，阿興某次不慎造成同事受傷，不但因此失業、北漂期間努力賺的錢也都賠償出去，隨後也去過很多地方流浪。

縣府表示，經與人安基金會南投平安站共同訪視評估，於農曆年前協助安置阿興、提供穩定住所，還陪同他前往醫療院所施打covid-19疫苗，並順利媒合工作；阿興現在已有一筆儲蓄、重新辦回存簿及手機，他說：「從沒想過還能有存錢的機會。」

而阿興還有一個願望，就是在清明節返鄉為父母親掃墓，縣府及人安基金會協力安排他返鄉，讓阿興能跟父母親報平安、說說心裡話，一解相思之情，另一方面也讓阿興在天上的父母安心；在縣府持續結合民間單位資源投入輔導後，又讓一位積極想脫離街頭的街友重建生活、重返社會自立。

縣府表示近年與人安南投平安站攜手合作，協助境內街友，採常態性走動式關懷及低溫緊急夜訪禦寒服務，目前列冊街友共45位、入住安置機構有17位、離開原有棲息地難以追蹤者9位、街頭生活定期追蹤為19位，其中4位身心狀態較穩定且有工作意願，經由人安基金會南投平安站評估安置，就近協助就醫、生活輔導及就業等服務。