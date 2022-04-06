PO《老婆愛碎念》影射二哥早死？叔嫂群組互嗆...他加入戰局挨告

▲小叔分享《老婆愛碎碎念"另一半"容易早死》影片連結，激怒守寡二嫂。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

網傳《老婆愛碎碎念"另一半"容易早死》相關影片，曾引起許多男性共鳴，也造成許多論戰，台北一名陳姓小叔在群組分享影片連結，不料激怒守寡的二嫂認為遭影射，因為二嫂的丈夫就是英年早逝，雙方為此撕破臉，二嫂的弟弟更反擊小叔「指桑罵槐，與畜類無異」，結果挨告公然侮辱，台北地院判二嫂的弟弟罰金3000元，可上訴。

《老婆愛碎碎念"另一半"容易早死》源於2014年丹麥哥本哈根大學一項研究發現，如果常被另一半碎碎念，容易出現焦慮、煩悶症狀，而男性因為比較壓抑個人心事，長期面對被叨念不休的壓力時，相較於有同樣困擾的女性，死亡率竟高出一倍多。

這項研究報告經媒體披露後，不時會被網友轉載討論，造成許多論戰。台北一名陳姓小叔去年（2021年）1月間，在團契群組裡分享這項研究的相關報導連結，讓同為群組成員的守寡二嫂看了很不舒服，覺得陳男意有所指，因為她的丈夫，也就是陳男二哥，還沒40歲就英年早逝。

雙方都已逾65歲，屬於耳順之年，均為教會團契成員，卻為此事充滿怒氣，原來小叔於3天前，在群組說起二哥往生一事，被二嫂糾正他記錯二哥過世的正確時間，二嫂的弟弟鐘男也是群組成員，跟姊姊連續3天數度糾正陳男。

因此陳男PO出影片連結後，鐘男姊弟一看就炸鍋，認為陳男影射二嫂愛碎念才導致丈夫早死，鐘男替姊姊抱不平，隨即在群組PO文指摘陳男「你傳的新聞是基督信仰的真理嗎？」、「不要以你的無知當有趣，更不要以世上的小學，來辱罵歷世代的寡婦」、「指桑罵槐者與畜類無異」等語。

陳男認為鐘男罵他「畜類」，告鐘男涉嫌公然侮辱。鐘男辯稱他用了「指桑罵槐『者』」，沒指名道姓也沒單指特定人，而是提醒群組所有成員，且《聖經》說的「畜類」，包含沒有靈性的人，不侷限於動物。

法官指該團契群組成員多達95人，隨時可加入與退出，並非極為私密且排外的群體，鐘男PO文已達公然程度，且一開頭寫出陳男全名，至於「畜類」一詞是說人的行為品格已低落到不配被稱為人，的確是充滿貶低意味的侮辱言詞，考量陳男分享影片連結的時機也不妥適，據此判鐘男罰金3000元，可上訴。