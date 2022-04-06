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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封控台商最怕這件事！　網路搶菜有啥吃啥「只求可以外送」

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海宣布繼續全市核酸檢測。（圖／CFP）

記者任以芳／上海報導

上海原定昨宣佈繼續全市核酸採樣，實施「封控管理」，外送員工作壓力更大，甚至有人月送四千單，如今持續封控造成外送運能不足。家住靜安區的陳姓台商向《東森新媒體ETtoday》表示，上海浦西1日封控當天，社區宣布只剩下一小時搶購，居民隔著柵欄搶補給，現場超混亂。如今上海宣佈持續封控，居民不怕買不到菜而是最怕沒有外送員，運能不足，等於白下單。上海從三月底宣布以黃浦江為分界，浦東、浦西輪流封控，好不容易全體等到昨五日大解封，換來的消息卻是「持續」封控，全市核酸大檢測。不少上海市民十分錯愕，不只工作上面有所耽誤，還得繼續過著網路搶菜的生活。

▲▼ 上海封控、2022 。（圖／受訪者提供）

▲上海浦西封控前最後採購景象 。（圖／受訪者提供）

封控前瘋狂大採購

接受訪問吳姓台商表示，當時浦東先實行封控，浦西這邊民眾「自覺」囤菜，尤其是倒數封控前半天，他永遠忘不了當時場景，由於社區已經禁止外出，柵欄外都是菜販、肉販兜售，有如小型菜市場。

肉販在社區外高舉價目表，最後大甩賣。一隻雞賣50元（單位：人民幣，同下），換算台幣250元左右；2斤雞胸肉一包賣30元，比起超市價格便宜一些。

還有豬肉商在馬路邊秤斤論兩，菜刀、磅秤擺地下，居民隔著柵欄喊價，雙方價格成交當場現切。賣水果的攤商幾乎賠本出售，大家心裡都有數，浦西封控後要立即恢復可能有難度。

吳姓台商說，「昨天宣布上海不解封，跟大家預期結果是一樣的。當時浦東和浦西應該一起封控，分流處理還是有交叉感染風險。」隔離至今，大家最怕反而不是網路無法下單賣菜，而是外送人員經常發運能不足的情況。

▲▼ 上海封控、2022 。（圖／受訪者提供）
 

▲▼ 上海封控、2022 。（圖／受訪者提供）

網路搶菜成夢靨＆食品台商龍頭大補給

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問上海市民威威，家住寶山和普陀區交界處。他說，宣佈封控是意料中的事，之前也下載叮咚、美團、盒馬APP，大概三、四天搶購一次，蔬菜肉類數量比起以往少很多，要提前在指定時間搶單，否則啥也買不到。

威威住的社區也有提供蔬菜大禮包，兩星期已經送了四、五次，補給方面還算可以。「現在上海物資供應有穩定很多，反倒是經常下單後，最怕外送員運能不足，等於白下單要重新等待。」

上海浦東宣佈封控之後，外界非常擔心物資補給問題。身為大陸食品業龍頭之一的台商蚌埠大成食品有限公司向《東森新媒體ETtoday》記者表示，第一時間派送11.5噸新鮮雞肉產品冷鏈物流車，送往COSTCO上海店。

另外，台商蚌埠大成食品也負責供應大陸外送台，像是叮咚買菜、每日優鮮、盒馬。疫情期間，大成全體員工加班，全力保障疫情期間上海市場的雞肉產品供應

▼ 台商食品龍頭大成集團持續供應物資。（圖／大成提供）

▲▼ 大成食品持續供應 。（圖／受訪者提供）

破除「無法外送」謠言

上海封控之後，全靠外送和快遞小哥撐起千萬人口的生活物資。由於運能實在太龐大，經常發生人力不足的情況，導致網路訂菜必須限定時間，否則外送員送到天荒地老也送不完，甚至已經出現平均一天有4百多單的超量情況。

由於上海昨宣佈封控，網路突然傳出快遞、外賣要停止的消息，讓許多民眾恐慌抗議。上海市疫情防控工作新聞發佈會今（６日）立刻澄清，

「快遞、外賣要停的消息是不實的，外賣平台騎手是本次全市生活物資保供的重要力量。」目前，上海市主要外賣等電商平台每日騎手人數約1.1萬人，都有打疫苗、做核酸檢測，並且嚴格落實戴好手套、面屏、口罩防護工作。

▼ 上海封控確保外送員正常運行。（圖／受訪者提供）

▲▼ 上海封控、2022 。（圖／受訪者提供）
 

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