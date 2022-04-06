快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

記者張靖榕、游瓊華／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」酸台灣沒快車，今（6日）為證明台灣賽車水準，上午10點在風車大道測試，前兩趟都已打破對手8.93秒的成績，三趟測試結果也出爐，第二趟飆8.72秒為最快紀錄，打龜成功。

▲打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

廖老大先前0到100加速，測出2.16秒，已經比對手快，這次零四測試，廖老大表示，預計三趟內能超越對手的8.93秒成績，也有機會挑戰8.62秒亞洲紀錄。不過三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，打龜成功但無緣亞洲紀錄。

測試結束後現場響起歡呼聲，情緒沸騰的車迷喊「台灣真的有快車」，紛紛恭喜廖老大。不過廖老大透露，這次未能打破亞洲紀錄，會再花時間重新調整車輛狀態，繼續向上挑戰亞洲紀錄。

台灣廖老大對決中國「HG杰爺」，兩岸尬車賽事地點，一度面臨「無路可跑」。民進黨立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等積極努力奔走下，甚至找上交通部長王國材，終於取得公文借到場地。台中港務分公司同意租借台中港環港北路進行0-400公尺賽車直線加速實測。

這次測試的車手郭國信受訪表示，與廖老大已經合作10多年，這次打龜號從引擎等都是他協助打造、設定。雖然自己之前較少零四加速賽經驗，日前就是他駕駛打龜號創下時速0-100僅花2.16秒紀錄，之後挑戰也會是由他駕駛。賽前郭國信透露，這次「一定會贏杰尼龜！很簡單，也沒什麼壓力！預估時速0到400約莫花8.6秒-8.7秒間。」