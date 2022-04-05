老里長紀錄百工職人！嘉義快手潤餅店　1min包5捲日賣800捲

▲▼ 嘉義朴子新市場李家潤餅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣朴子市文化里老里長楊石旭，對於當地人事地物都有相當透徹，日前透過個人臉書以及管理社群《幸福朴子人》推出「百工職人介紹紀錄」，藉由臉書直播行銷當地各店家頗受好評，清明節連假也介紹當地春捲及潤餅皮職人名店，讓不少民眾趨之若鶩，也不用擔心買不到好吃的應景好食。

▲▼ 嘉義朴子新市場李家潤餅新鮮現包。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，李家潤餅除了春捲皮也有賣油飯，雲吞、手工糯米腸以及炒麵及各式樣炸類，相當新鮮，當地民眾吃過都讚許不已。而清明連假期間提供春捲手作外帶但須拿號碼牌，一分鐘可以包五卷。只見老闆娘快手將春捲皮鋪在鐵板上，順手將油麵、花生粉等內餡加入，迅速包好就可以給顧客，但春捲皮就沒辦法預約必須現場排隊。

只見楊石旭以朴子老招牌之「李家春捲潤餅快手」介紹位於朴子第二市場的李家春捲，他寫著第二市場的李家春捲潤餅快手就會讓大家見識到什麼叫做「一分鐘包5捲潤餅」！經過社團的美食介紹後，李家春捲可強勁了，單日可以賣出800捲以上!

▲▼ 嘉義朴子新市場李家潤餅也賣各式樣炸類及油飯炒麵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

他說，老闆吳曉慧，在第二市場的李家春捲潤餅攤位服務近10至20年，而老朴子人都說第二市場是「新市場」，和第一市場是「舊市場」藉此做新舊的區分。愛吃潤餅的，來買潤餅時，看著豐厚的食材包成一捲，而且還會看到咻咻的一下子就完成送到你面前。