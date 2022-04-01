「潤餅加麵」吃過嗎？　清明祭祖拜拜習俗、供品禁忌引網熱議

▲清明節必吃的傳統應景美食，許多人首先會想起的就是「潤餅」。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

清明節4天連假就要到來，許多人已安排好回鄉祭祖掃墓，而清明節作為重要的傳統節日之一，也流傳著不少習俗與禁忌，包括服裝儀容、祭祀時間和水果供品等不少眉眉角角要注意，但也有應景必吃的美食引起網友熱烈討論，根據網路聲量排行，就有5大清明節傳統美食及5大禁忌水果受到熱議。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「清明節」話題網路聲量表現，進一步整理分析後，發現說到清明節必吃的傳統美食時，許多人首先想起的就是「潤餅」，不過潤餅餡料隨各地習慣不同而有所差異，除了常見包豆芽菜、高麗菜、肉絲，「潤餅加麵」則是意外引起熱議。

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▲網友熱議的5大清明節傳統美食網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

就有網友表示「長輩潤餅裡都會包油麵，是『南部特色』」、「阿嬤家在雲林，一定會有包油麵的潤餅」、「到南部工作被告知清明節一定要吃潤餅，而且潤餅一定要加麵」，引起留言區熱烈討論，也有人認為「潤餅就是想吃就吃的東西」，但「不懂為什麼潤餅要加麵啦！」。

「草仔粿」、「紅龜粿」也是掃墓祭拜時的必備食物，草仔粿的「粿」音同「貴」，代表向祖先祈願保佑子孫有財、平安之意，另外，草仔粿以純米製成，飽滿軟Q的淺綠外皮，散發著淡淡青草香，搭配鹹香味美的內餡，讓許多人欲罷不能，一不小心就吃了好幾個，還有網友留言抱怨表示「草仔粿太好吃，等不到拜祖先就被吃掉，又要跑一趟買」。

▲鳳梨、葡萄、香蕉等水果，被認為不適合作為清明節祭祖供品。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

祭祖時也常準備水果作為供品，但不是所有水果都可以拿來祭拜，如「鳳梨」象徵好運旺旺來，「香蕉」、「梨子」因諧音似同「招你來旺」，有「邀請路邊好兄弟一同跟隨」意味，被認為不適合作為祭拜供品；「葡萄」、「荔枝」因成串外型，隱含「厄運一連串到來」、「死整串」之意，在掃墓時也不宜使用。不過有網友認為，祭拜心意為重，不拘泥於形式，使用祖先生前喜歡的食物作為供品也可。

甚至還有網友發文詢問「清明節拜拜（供品）可以用麥當勞嗎？」，引來其他人留言討論並分享自家準備祭拜的經驗，「我媽還想買披薩上山拜，太早找不到店賣」、「那些東西之後都是要自己吃，當然拜自己喜歡的」，也有網友搞笑回應「可以啦，記得薯條加大」。