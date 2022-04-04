知名滷味攤亂喊價　「因為比較大塊」比價目表多10元！刷新他三觀

▲因為比較大塊，所以多收10元。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者施怡妏／綜合報導

有網友日前到台中夜市一間知名的滷味攤消費，一旁有著大大的價目表，他夾了米血、百頁豆腐、豬耳朵，按照價目表計算，總金額是80元，但店家卻收90元，原因是「你夾的豬耳朵比較大塊」，讓他超傻眼，後來店員把原本的豬耳朵挑出，重新再切一份。對此，網友們搖頭「上面也沒寫大的比較貴不是嗎？」

原PO在臉書「爆料公社(官方粉專屬)」發文，日前到台中夜市吃美食，到知名連鎖滷味攤消費，夾了一份米血、百頁豆腐和豬耳朵，店員向他收90元，他回應「加起來是80元吧，你算錯了」，沒想到店員卻說「因為你夾的耳朵比較大塊」，他當下超傻眼，明明價目表就是寫30元，也沒有備註時價，或是大塊的比較貴。

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後來店家把豬耳朵夾起來，重新再切一份新的，「我看他一塊塊挑出來後，我有請他照40元算就好，但他還是挑出來了」，店家的計價方刷新他的三觀，「這樣計價是正常的嗎？不是他們都自己秤重好的？還以為豬耳朵是時價了！有來逛的人可以跟他們一起算數學唷」。

貼文一出，掀起網友討論，「的確不老實，如果是秤重賣也要提早說」、「我買過一次也是不老實，味道也是不好吃」、「買過一次之後再也不買了」、「滷味店家有一個很厲害的魔術，無論怎麼算錯，絕對是多算而不會少算」、「買少少才能自己算價格，夾一堆時，總價都是老闆說了算」。

▼買過的網友也認為，店家不老實。（圖／翻攝自FB爆料公社）