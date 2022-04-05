本土天天破百「台灣仍要逐步解封」　專家點出2大觀察重點！

▲專家認為，台灣還是要朝解封的方向走。（圖／記者劉亮亨攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情再起，國內有多條大規模感染鏈，不少民眾也擔心台灣解封之路遙遙無期。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，主要大部分都是輕症就還好，而且台灣不走解封這條路，就會變世界孤兒。他也提到，目前最需要關心的是「醫療量能」和「是否出現重症個案」。

目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。指揮官陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」

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而針對目前過內疫情，黃高彬指出，現在案例多，但如果都還是輕症，其實就還好，基本上還是可能會繼續放寬，因為「台灣不走解封這條路，就會變世界孤兒。」

但談到國內解封進度，黃高彬也坦言，有可能會延後，但基本還是朝慢慢放鬆這條路，因為如果確診者一直都是輕症，台灣又還有隔離措施，如果不會影響醫療量能的話，基本上還是可能會繼續放寬。

黃高彬強調，現在最怕的是「醫療量能緊繃」和「出現重症」，因為病毒特性是只要感染者多，就容易會有重症，所以還需要持續觀察一段時間，尤其放寬管制，也要確保民眾在其他醫療上不會受到排擠，不能因為要收治感染者，導致一般醫療受到影響。