陳吉仲「吃飯說」網嫌米價貴　律師：最低工資25K買800斤吃不飽？

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到小麥價格上漲影響，農委會主委陳吉仲日前呼籲民眾多吃國產米的炒飯、飯糰替代，進而引起網友討論，有人認為米價目前一斤要30元以上也不算便宜。對此，律師林智群表示，目前最低工資25K來看，不可能吃不飽。

林智群律師在臉書粉專表示，「有網友説連米都漲到一斤30元以上，我說最低工資都到25000元了，可以買800斤的米，這樣你還可以吃不飽喔？」「一斤30元還嫌貴，你真難侍候」

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▲林智群律師認為以目前的基本薪資來看，買米的確可以吃飽。（圖／翻攝林智群律師臉書）



該文PO出後引起網友熱議，「律師好棒，以後這就是物價高漲時的標準解答了」、「民眾的問題其實是「民生食物類CPI整體大幅提高」還是「麵粉貴了吃別的」的問題？」「這種護航不能認同，也無法同理」、「雖然平時大部分都覺得律師發言中肯，但今天的發言真的不行。食衣住行，不是只有食就好呀」、「最低工資上漲的幅度遠不及房價或租金上漲的幅度，更何況要活下去只要買米嗎？」

也有人認同林智群的說法，「1斤30元的是品質比較好的芋香米，30元可以煮7、8碗飯，再淋一些滷肉，自製魯肉飯10元。濁水溪壽司米1斤約24元，好吃更便宜」、「一堆巨嬰，什麼事情都要國家負責，但要你多繳一點稅~多當幾天兵~他都不要」、「1斤30 還好吧」、「我這5、6年在賣場買的包裝米從來沒有低於1公斤50的…這不是正常價格嗎」。

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