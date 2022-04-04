嫌怨同居3個月被當ATM　車震後雙寶媽因一句話慘死

▲ 車震後，蔣男不滿李姓女友提分手，憤而將她掐死。



圖文／鏡週刊

十多年前，屏東縣里港鄉發現一具全裸女屍，警方查出死者是原本嫁到台灣的越南籍李姓女子，循線逮捕死者的同居男友，他坦承不滿在李女身上花了不少錢，但李女卻提分手，兩人在一次車震後憤而掐死對方。

據警方調查，越南籍的李女在台灣結過二次婚，育有一子一女，比對兒子的DNA後，確認死者就是李女，李女母親也從越南飛來台灣認屍。李母告訴警方，女兒很顧家，但因為沒有特別專長，只能在小吃部當陪侍小姐，賺錢會匯回越南。警方清查匯款紀錄，發現有筆300美元的匯款日期為2006年10月20日，但李女10月14日就被發現陳屍堤防，顯見有人以她的名義匯款。

警方進一步調查，李女1995年嫁來台灣時才19歲，與第一任邱姓丈夫婚後住在屏東市，育有一子，1998年6月離婚，後改嫁屏東縣內埔郭男，生下一女後離異，女兒被送到越南，由李母扶養。

▼李姓女子（圖）死後靈異狀況頻傳，親友及警方都認為她在替自己申冤。



為了緝凶，警方訪查李女的友人，查出她與蔣姓男子在里港同居，且李女2006年9月26日晚間從越南回台後，只有打電話給蔣，蔣也曾前往高雄小港機場接機。不過，警方約談蔣時，他卻避重就輕。

後來，警方對蔣男進行測謊，發現他在接機、李女生死等問題上都出現異常反應，也無法清楚交代案發時的行蹤，加上警方在他家中搜出死者的衣物、手環、皮包等，蔣男自知難逃法網，終於坦承犯案。

▼蔣男被逮後坦承犯案，遭判刑12年定讞。



蔣男供稱，他和李女認識一年半後同居，也會提供李女娘家經濟支援，對她非常好，沒想到同居不到三個月，李就開口提分手，讓他很生氣。

後來李回越南探親返台，他特別去接機，希望挽回李，他還把車開到里港大橋堤防邊，與李在車上發生性關係，不料，李事後卻還是說：「我要和你分手！」還說她在越南已有老公、小孩，並打算離開屏東，到嘉義坐檯上班。

聽到李女這麼說，蔣男情緒失控，認為李將他榨乾後就想分手，一時氣憤，掐住李的脖子，直到她不再掙扎也沒有氣息才鬆手，最後將全身赤裸的李載到偏僻水溝棄屍。



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