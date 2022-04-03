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港星抵台PCR「被捅到爆血」！莊人祥：他拒止血換罩　王喜回擊了

▲王喜來台PCR出意外。（圖／翻攝自Instagram／wong_he）

▲王喜來台PCR出意外。（圖／翻攝自Instagram／wong_he，下同）

記者閔文昱／桃園報導

香港資深綠葉演員王喜3日搭飛機抵台，不料在接受核酸檢測時，被醫護人員捅鼻子捅到爆血，純白口罩上血跡斑斑，畫面相當驚人。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，當下現場人員有上前關心，並提供衛生紙止血、乾淨口罩更換，但都遭到王喜拒絕。

王喜3日在IG發文指出，他在入境台灣時做PCR被捅傷，對方是一名身高約150公分的女性醫護，事發後就不知去向，「兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院」。他還透露，首次被戳鼻子時，覺得痛就往後縮，對方要他忍耐，結果再戳第二次，右邊鼻孔就爆血。而PCR檢驗結果則為陽性。

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▲王喜來台PCR出意外。（圖／翻攝自Instagram／wong_he）

莊人祥稍早回應，的確有流鼻血的情形，但當時採檢人員是要把檢體送回實驗室，並不是要逃走，當時也有人員要協助止血和換口罩，但是對方拒絕，如果後續有任何醫療需求都可以提出。

對此，王喜稍早又在臉書解釋拒絕原因，「因為這位來關心，協助止血的人，約1.6米，大眼，女性。她遞給我一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血。常識告訴我 — 拒絕。莊人祥先生，你好像知道很多，你一定知道捅傷我的那個人是誰，可以告訴我嗎？」文末他也hashtag「#而我不知道莊人祥是誰」。

▲王喜來台PCR出意外。（圖／翻攝自Instagram／wong_he）

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